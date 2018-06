D.E.II celebró 80 años con mensaje sobre formación de juventud y seguridad pública

Pablo Fernández Acheriteguy Especial para Visión Ciudadana En la jornada de este viernes se realizó el acto de celebración por los 80 años de la División de Ejército II que tiene su sede en San José pero también abarca los departamentos de Colonia, Flores, Florida, Soriano y Durazno. El Ministro de Defensa Jorge Menéndez, acompañó al Comandante en Jefe del Ejército Guido Manini Ríos en el acto protocolar realizado en la base del Batallón de Infantería Mecanizada Nº 6. Además de diversas autoridades civiles, estuvieron presentes los Intendentes de los seis departamentos comprendidos en la División II. El General Héctor Tabáres, Comandante de la División, fue el encargado de la oratoria. El jerarca reivindicó la importancia de las fuerzas armadas en el desarrollo de un país y destacó la importancia del sentimiento de "patriotismo" que anida en el Ejército y se extiende a toda la sociedad. Tras esos conceptos, Tabárez se centró en la trascendencia de la capacitación constante y formación amplia que el Ejército imparte a sus soldados, pero también deslizó un sugestivo mensaje derivándolo a toda la sociedad: "Lamentablemente aún existen lugares en el mundo, en donde se han levantado barreras entre la enseñanza y el Ejército. Ahí, ambas instituciones actúan en círculos cerrados, a menudo hostiles entre ellos y sin ninguna vinculación. En cambio el buen sentido indica que es preciso que la acción de todos los organismos que concurren a la formación de nuestra juventud deben actuar de forma coordinada y atendiendo sus especificidades. Lo contrario solo puede conducir a lo absurdo". En ese punto , agregó: "Para el Ejército la enseñanza continúa siendo una constante preocupación que apuesta permanentemente a la educación intelectual y moral de sus integrantes, con una férrea base en los valores, que pretende devolver a la sociedad un elemento capacitado, criterioso, con sentido común y de superación que le abrirá nuevos horizontes respecto al mundo que deberá enfrentar. Es el Ejército pues, una institución que permite un perfecto amalgamiento de la juventud y que puede abolir, o por lo menos intenta, la mayoría de las diferencias sociales". El discurso de Tabárez, no solamente destacó la importancia de la formación capacitación y educación en valores, sino que también se refirió a la convivencia social desde una mirada sobre la seguridad pública. Apoyándose en la presencia de soldados ataviados con los uniformes y pertrechos a sus respectivas funciones, el Comandante de la División II dijo: "Aquí están todos esos hijos que hacen realidad esta entidad indisociable y necesaria para la salvaguarda de nuestras libertades y que permanentemente dimensionan los valores artiguistas de solidaridad. La garantía de lealtad del Ejército hacia la nación es la presencia de sus hijos a cargo de las armas. Hoy tenemos conciencia que nos enfrentamos a conflictos que no tienen reglas y que el enemigo no se compromete estar atado a ellas; hoy es un acto de violencia, una confrontación de fuerzas con el estilo de las nuevas amenazas que pone en peligro la existencia del actual relacionamiento social". En ese punto, agregó: "Los integrantes del Ejército Nacional servidores de la patria, deberán de tener certeza de que le tiempo consagrado al país no estará perdido, sino por el contrario, este contribuyó a desarrollar sus cualidades físicas, morales e intelectuales que los convertirá n verdaderos hombres, logrando posteriormente el merecido reconocimiento del Estado".