Embajadora de EE.UU y Pte. de ASSE inauguraron edificios de cocina y lavadero de las Ex Colonias Psiquiátricas

EE.UU realizó en el departamento de San José, la obras de cooperación extranjera más grande de la historia, con 3.6 millones de dólares Con la presencia de la Embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Sra. Kelly Keiderling, integrantes del Directorio de ASSE presidido por el Dr. Marcos Carámbula, entre otras autoridades. Se cumplió ayer la inauguración de los nuevos locales donde funcionarán el Lavadero y la Cocina del Centro De Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (CE.RE.M.O.S) , ex Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, en nuestro departamento. La obra, que supera los 2 mil metros cuadrados de construcción, se completará con la adquisición "seguramente antes de fin de año", con la compra de la totalidad de los elementos necesarios para que la nueva infraestructura pueda ser utilizada plenamente. De hecho el Presidente de ASSE, Dr. Marcos Carámbula, aseguró que ya se encuentran los procesos licitatorios para concretar la referida adquisición. Las autoridades destacaron además que la inversión superó largamente los 3 millones de dólares, y fue posible gracias a una donación de la Embajada de los Estados Unidos (con fondos del Comando Sur). La Embajadora de los Estados Unidos en Uruguay, Kelly Keiderling señaló que se trata de "la donación estadounidense humanitaria más grande a Uruguay en las últimas décadas" e indicó que "es un ejemplo más del fuerte vínculo de cooperación y amistad que existe entre nuestros países". De hecho es la obra de cooperación extranjera, más importante de la historia del país. El Integrante de la Comisión de Obras de las Ex Colonias Psiquiátricas, Gral. (r) Francisco Wins, historió en su alocución sobre las diferentes etapas que el proyecto demandó, que comenzó en una charla informal en el año 2006, y que se fue trabajando en un proyecto cuya idea comenzó en 2012, tomó forma en 2015 y fue completado en mayo de 2018. El Presidente de ASSE, señaló que: "Se pretende dar un salto cualitativo en las condiciones de las instalaciones de la cocina y el lavadero de estas ex colonias que actualmente atienden a más de 1.000 personas a diario" explicó. Y aseguró que, se trata de una obra que debe alinearse al nuevo paradigma de la nueva ley de salud mental que incluye a los pacientes en su entorno social y deja de lado, progresivamente, su institucionalización. "Por ley ya está planteado que no se ingresa a más pacientes en estas colonias", recordó Carámbula