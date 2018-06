Alcaldesa de CDP, Laura Colombo pide estar en el Gabinete

Enérgico reclamo de participación La Alcaldesa de Ciudad del Plata Laura Colombo exigió que sea aceptada en el Gabinete del Gobierno Departamental, y afirmó que va a participar. A raíz de la falta de contacto con los Directores del Gobierno Departamental, la titular del Municipio de Ciudad del Plata Laura Colombo expresó su deseo de integrar el gabinete que periódicamente se reúne en la capital departamental.

En el programa Según Como Se Mire de Radio 41, Laura Colombo indicó que envió una nota al Ejecutivo solicitando ser parte de la instancia en la que el Intendente José Luis Falero y cada uno de sus directores evalúan y planifican las tareas a realizar.

La Alcaldesa de la ex Rincón de la Bolsa dijo que en su caso particular no tiene mayores respuestas de los Directores, por lo que entiende, es el ámbito para estar todos presentes y poder trabajar en la coordinación de las necesidades que cada zona tiene. Laura Colombo expresó además que si los otros Municipios no participan, ella lo hará enfatizó. Incluso dejó entrever que si no se le responde la solicitud formal que envió días atrás, viajará desde Ciudad del Plata a la reunión de gabinete y se presentará para participar de él.

La exigencia de la titular del Concejo Municipal de Ciudad del Plata, tiene como fundamento el hecho que de esa forma se pueden tocar todos los temas en un mismo ámbito y con todos los actores presentes 'sin colores políticos', y en bien de la población de las distintas zonas del departamento. Postura negativa Por su parte el Intendente José Luis Falero, enterado de las intenciones manifestadas por la Alcaldesa Laura Colombo, descartó de plano que los Municipios, todos no solo Ciudad del Plata, tengan participación en el Gabinete. El titular del Ejecutivo departamental informó que ese organismo es un ámbito de trabajo exclusivo del ejecutivo y que no le corresponde a los Municipios integrarlo. El Intendente no descartó que en algún caso puntual se pueda invitar a las Alcaldías para tratar algún tema que lo amerite, y afirmó que sí debe trabajarse en forma coordinada, pero cada uno desde sus respectivos lugares y con sus competencias. El Jefe Comunal ironizó diciendo que es como si él le reclamara al Presidente de la República participar en los Consejos de Ministros.