Tres postulantes se presentaron al concurso de ASSE para Dirección del Hospital

Evidentemente que durante su visita al Departamento para la inauguración de las obras del edificio de lavadero y cocina de las ex Colonias Psiquiátricas, (ver nota aparte), el Presidente del Directorio de ASSE, Dr. Marcos Carámbula fue consultado en rueda de prensa, sobre algunos otros temas que están en la agenda del prestador de Salud más importante que tiene el país, ASSE. Uno de esos temas tiene que ver con el llamado a concurso, que no solamente se anunciara, sino que se implementara para la designación de las nuevas direcciones de los diferentes hospitales públicos en todo el país. Al respecto Carámbula evaluó como positiva la respuesta que el llamado tuvo, destacando que fueron 44 los postulantes en todo el país, y que únicamente en dos pequeños centros como Chuy y Bella Unión, no hubieron interesados y que la expectativa es que en dos o tres meses se puedan estar designando las nuevas Direcciones en 16 Centros del país, incluido San José, en donde informó fueron tres las postulantes interesados. En ese contexto informó que en estos días se informará sobre las bases del proyecto de gestión que deben presentar, ya que independientemente de los méritos y antecedentes de cada uno, que lógicamente son importantes, se hará énfasis justamente en el proyecto de gestión que se presente.