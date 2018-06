Sindicato recurrirá a la Justicia por despidos

Mi Granja La Unión de Trabajadores y Asalariados Rurales estará presentando un recurso ante la Justicia para que los trabajadores despedidos sean restituidos. Luego del despido de seis trabajadores sindicalizados de la citrícola Mi Granja, la Unión de Trabajadores y Asalariados Rurales del Sur del País (Utrasurpa) comenzó el camino para que la situación llegue a tribunales. El Presidente del gremio Julio Méndez en conferencia de prensa, reiteró que la situación generada en la citrícola es una muestra clara de persecución sindical, dado que no ha querido negociar bajo ninguna circunstancia el reintegro de los trabajadores sindicalizados.

Las seis personas integran el sindicato de la citrícola y alguno de ellos, como es el caso de Germán González integran la dirección nacional del gremio, siendo los únicos afectados además por la medida.

En este sentido, los gremialistas se ampararán en un artículo de la Constitución que defiende expresamente a los trabajadores sindicalizados ante despidos injustificados. El Presidente Julio Méndez indicó que ante el Ministerio de Trabajo la empresa hizo referencia a un comunicado de los Autoconvocados sobre la situación actual económica y de baja productividad, por lo que iba a cambiar su matriz productiva. Pero la realidad indica que el trabajo que desempeñaban los despedidos, está siendo realizado por trabajadores no sindicalizados.

Desde el gremio se cuenta con el apoyo del propio PIT-CNT en caso de tener que llegar a tomar algún tipo de medida, dado que lo que se persigue es únicamente el reintegro de los trabajadores despedidos. Al respecto están esperanzados que con las pruebas la Justicia adopte una postura favorable e intime a Mi Granja a retomar a los trabajadores.

La semana próxima se presentará el recurso, y ya se ha anunciado que para el día en que se de el juicio, los trabajadores agremiados a Utrasurpa pararán para movilizarse frente al juzgado en apoyo a sus compañeros querellantes.

El Presidente del gremio Julio Méndez recordó que no es la primera vez que se tiene problemas con esta empresa, que incluso en alguna oportunidad promovió la creación de un sindicato paralelo. Mi Granja, es propiedad de un grupo empresarial peruano, por lo que también se ha intentado llegar hasta Perú para poder dialogar con ellos, algo que hasta el momento ha sido imposible.

Por otra parte, se vio con buenos ojos que la Junta Departamental de San José pueda formar una instancia de intermediación entre las partes para lograr solucionar el conflicto.