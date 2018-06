Camy propone al Ministerio del Interior extender a San José sistema de becarios Escrito por -- Dos reuniones en Montevideo por tema seguridad y Camy planteó directamente propuesta al Ministro para mejorar la cantidad de efectivos en San José Sin bien por ley de Presupuesto, el sistema tiene carácter nacional, por el momento se ha implementado solamente en Montevideo. La contratación de becarios para las áreas administrativas, cuyo presupuesto ya existe, "libera" personal ejecutivo para tareas de prevención del delito Mientras obviamente existe moderada expectativa por lo que pueda ocurrir esta tarde cuando una delegación integrada por ediles de la Junta Departamental de San José, que será acompañada por el Intendente Falero y los Diputados De León y Bacigalupe, sea recibida por el Secretario de Presidencia, Dr. Miguel A. Toma, en la capital del País, en las últimas horas de la tarde de ayer, el Senador Carlos Daniel Camy, quien pese a haber sido invitado, no confirmó si asistirá al encuentro, ingresó una exposición escrita en el Senado de la República que será analizada por la Cámara Alta en la mañana de hoy. El hilo conductor de las reuniones, y de la exposición del Senador, es justamente la presente inseguridad en el departamento, tema que se ha instalado en la consideración del sistema político josefino. El planteo de Camy Conforme el análisis realizado por el equipo de asesores de Alianza, y en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto Nacional, se destaca que en el apéndice referente al Ministerio del Interior, en el programa "Prevención y Represión del Delito", se establece una partida anual de $ 67.015.053 (sesenta y siete millones quince mil cincuenta y tres pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, destinado a la contratación de becarios que ·tendrán como función realizar tareas de apoyo administrativo en las Seccionales Policiales y la Dirección Nacional de Bomberos, con destino a la mejora de atención al público". Según el análisis presentado, "el crédito presupuestal, es suficiente para contratar un total anual de 225 becarios. Según informa el propio Ministerio del Interior fueron contratados 181 becarios, todos ellos dentro de Montevideo". Camy expresa además que: "lo correcto sería distribuir becarios y/o partidas presupuestales ya asignadas para las Jefaturas de Policías del interior con especial énfasis en aquellas ubicadas en departamentos con mayores índices de delitos. Concretamente solicitamos al Ministerio del Interior, se aplique el sistema de becarios contratados con especial atención a los departamentos del interior necesitados de personal policial ejecutivo en la calle, en el patrullaje, en la función policial ejecutiva efectiva. La contratación de becarios, permite que estos realicen las tareas administrativas, permitiendo la liberación de personal ejecutivo para tareas de prevención del delito. Solicitud para San José El documento solicita que "especialmente se considere el departamento de San José", realizando además un comparativo histórico de la cantidad de efectivos policial en relación a la población Departamental, de donde se desprende que: la cantidad de efectivos no ha acompañado el crecimiento demográfico, en donde además: "desde el año 2001 en comparación con el año 2017, los delitos de hurto se triplicaron, las rapiñas se multiplicaron por siete y los homicidios por ocho. Al contexto descripto de aumento de los delitos, de la disminución de la carga policial en referencia al aumento de población, creemos justo, necesario y posible disponer del sistema urgente y actual de becarios para el departamento de San José. Principalmente para la zona de Ciudad del Plata (seccional 7º, 10º y 11º) y las dos seccionales de San José de Mayo (1º y 2º). Significaría la posibilidad de abocar a la tarea concreta administrativa y de atención al público sentado en una Comisaría, a quienes fueron preparados en un sistema de gestión y "sacar a la calle" el personal ejecutivo que está en la Comisaría". La propuesta finaliza Camy, no va en desmedro de reiterar la solicitud de cubrir las 43 vacantes existentes en la Jefatura Departamental de San José. Las dos reuniones Como señalábamos al comienzo, hoy a las 14 horas, la delegación de la Junta Departamental será recibida por el Secretario de Presidencia, y según ha trascendido se planteará la necesidad de completar las vacantes existentes, y también una mayor celeridad para concretar los proyectos de video vigilancia comprometidos, sobre todo para el Interior del Departamento. También se solicitará una mayor presencia de la Guardia Republicana, fundamentalmente en Ciudad del Plata. Pocas horas después de esta reunión, concretamente a las 17 horas, los vecinos de Ciudad de Rodríguez, será recibidos por el Director de Secretaría del Ministerio del Interior, el maragato Federico Laca, a quien plantearán justamente la necesidad de concretar la instalación de 4 cámaras en puntos estratégicos y ya definidos, para lo que desde hace más de un año y medio, los propios vecinos han generado cerca de 12.000 dólares, conforme el aporte que se les solicitara oportunamente.

