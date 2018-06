Continúa hoy paro en Secundaria

La medida comenzó a implementarse ayer y está prevista por 48 horas. Han existido ocupaciones en diferentes liceos del país La medida resuelta por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, y que comenzara en la jornada de ayer, con carácter nacional, se extiende como estaba previsto a la jornada de hoy. El paro por 48 horas, fue acompañado en la pasada jornada por docentes de UTU, únicamente en la capital del país, pero en el marco de la misma movilización, se han registrado medidas paralelas como liceos ocupados por algunos centros de estudiantes, fundamentalmente en el área metropolitana. Si bien, durante el transcurso de la medida, referentes sindicales han preferido no realizar una evaluación de la misma, se destaca que el índice de adhesión ha sido muy alto en todo el país. Como es sabido, entre otros elementos, los docentes vienen reclamando un 6% del PBI para la Educación, más un 1% para investigación. El colectivo continúa ejerciendo presión de cara al plazo, establecido para el 30 de junio, y a la presentación de la Rendición de Cuentas de la República. Si bien el Gobierno Nacional ha señalado ya, que no será posible alcanzar esa cifra, destacando a la vez que se ha conseguido casi un 5,5% del PBI, y que con esto a la vez se cumple con el compromiso pre electoral de "tender al 6%", pero señalan fuentes oficiales, que nunca se comprometió esa cifra, sino realizar el máximo esfuerzo, que en definitiva es lo que se está haciendo. En ese contexto, por otra parte, es esperable que de aquí hasta el 30 de junio, algunas medidas se puedan endurecer, porque los trabajadores de la educación siguen considerando que 2lo conseguido, no es suficiente". Como señalábamos, hasta hoy continuará el paro en Secundaria, y en todo el país.