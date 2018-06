Rige desde hoy el aumento del 30% en el estacionamiento tarifado

FA iba a proponer aumentar solamente a cuidacoches pero no se llegó a debatir el tema en la sesión de ayer en la Junta Cada vez que, en forma genérica el tema "estacionamiento tarifado" es planteado desde algún lugar, siempre genera debate y resistencias. Será por esto que aunque en la jornada de hoy comienza a regir una suba del 30% de su precio, los caminos de información oficial sobre el asunto han sido pocos. La difusión de las nuevas tarifas, parece algo escasa. El nuevo precio desde hoy es de 26 pesos la hora, que se puede fraccionar mínimamente a media hora, es decir a los 13 pesos. Se trata del primer incremento en el precio desde que se pudo en vigencia el sistema, en primer lugar únicamente en la circunvalación de la Plaza de los 33 y posteriormente con su ampliación en un radio mucho mayor. Segú8n destacan los colegas de Primera Hora, en su edición de ayer, el Director de Tránsito Marcos Reyes, explicó que si se aplicara la variación del IPC desde 2013 a la fecha el incremento rondaría en esos 6 pesos que se aumenta, incluso detalla que tanto la primera empresa adjudicataria (Red Pos) como la actual (Parking San José) plantearon la necesidad de concretar este aumento, fundamentalmente por el reclamo de los "cuidacoches" que no han visto actualizado su remuneración desde el 2013. En la misma nota, se señala que el Intendente Falero expresó que "el aumento estaba pendiente" y que es "para contemplar la preocupación de los cuidacoches". De hecho, conforme la última concesión los cuidacoches reciben el 51,16% de lo que se recauda. El tema que no fue El edil Pablo García (FA) presentó en la sesión de anoche de la Junta Departamental una moción urgente para analizar este tema y concretar algunas propuestas, pero por cuestiones de tiempo (?) el tema no pudo ser debatido. Finalizada la sesión de ayer, que prácticamente tuvo como tema excluyente el de "La Fiesta del Mate", presentado por el edil Gastón Camy, consultamos a García sobre su posición respecto al incremento. El legislador señaló que: "la determinación se tomó entre gallos y medianoches, como se dice comúnmente. Nosotros nos enteramos como la población este fin de semana del aumento del tarifado. Si bien nosotros decimos que en pesos constantes no es mucho, en realidad para los contribuyentes que lo utilizan habitualmente es mucho. Hablemos que se incrementa un 30%. Lo que nosotros queríamos plantear hoy (en la sesión) eran dos fórmulas de cálculos. Primero, si lo que se quiere es aumentar un 30%, que se aumente un 15% hoy y un 15% en enero, que en definitiva termina siendo más. La otra fórmula, para contemplar la preocupación que compartimos de los cuidacoches, es aumentar un 30% al porcentaje que reciben los trabajadores, entonces, el incremento a los contribuyentes o a los usuarios debería ser de 3 pesos y no de 6 pesos". Luego aseguró que "reglamentariamente el incremento lo fija el Ejecutivo, pero lo que queríamos hacer era proponer estas variables, compartimos la preocupación en atender a los trabajadores, por eso nos parece que la segunda propuesta era la más acorde. Fiesta el Mate Destacábamos al comienzo que gran parte de la sesión lo ocupó la moción urgente presentada por el edil de Alianza por San José Gastón Camy, en referencia a la realización de la fiesta del mate, el resultado deficitario y algunos cambios, que a su entender serían necesarios para que el evento "se repensara", evitando el déficit que ha generado en las últimas ediciones, en este caso y conforme los números publicados, de alrededor de 250 mil dólares. Camy ha planteado en reiteradas oportunidades que se debe incorporar a más instituciones a la organización y que se deben replantearse algunos aspectos de la fiesta. Lo cierto es que el debate surcó largos caminos, en donde no solamente el déficit estuvo sobre la mesa. En algunos momentos, se politizó el tema (y bienvenido sea, que los ediles debatan políticamente), pero en otros definitivamente se tornó redundante. Camy se refirió a que claramente hay un problema de gestión, y desde el "Sumate" se insistía en que se trata de una inversión, no de un gasto. El Frente Amplio, reivindicó que ha presentado el tema en varias oportunidades y que no se han tenido en cuenta sus planteos. Casi sobre la medianoche, con mayorías circunstanciales, se aprobó una moción con votos de Alianza y el Frente Amplio, en la que se: "solicita la conformación de una comisión de actores de San José, relacionados con la historia, la cultura y la actividad relacionada con la Fiesta del Mate, para que puedan realizar un trabajo sobre ¿qué fiesta queremos?. Solicitar a la comisión organizadora para que concurra a la comisión de presupuesto de la JDSJ, para tener más detalles contables de la última Fiesta del Mate"