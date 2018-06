Voces desafiantes

Unipersonal: «Lautréamont o su última carta» en el ECIE Rossana San Martín Cruxên La obra teatral «Lautréumont o su última carta» se ha podido ver en el Espacio Cultural Ignacio Espino (Bulevar Manuel D. Rodríguez 610 – Antiguo Galpón de Cargas de AFE), en sábados y domingos de junio. Es una aproximación al poeta franco- uruguayo Isidoro Ducasse, quien después tomara el seudónimo de Conde de Lautréamont. Este poeta nació en Uruguay en 1846 y murió en París en 1870. Ha sido considerado por algunos un «poeta maldito», pero también ha sido reivindicado por muchos académicos. Entrevistamos a Angélica González, directora y responsable de la dramaturgia, y a Julio Persa, quien encarna al Conde de Lautrémont. Ellos se fascinaron con este enigma y emprendieron estas búsquedas.

_ Sí, además de ser resistido en el ambiente literario, si bien en el círculo académico es muy conocido y valorado. Sobre todo después de que en las primeras décadas del siglo XX se lo toma como un estandarte del surrealismo. [Salvador] Dalí tiene un libro de grabados inspirado en pasajes de «Los cantos de Maldoror», la obra de Isidoro Ducasse por la que más se lo conoce y por la que ha trascendido y que publica en 1869.

Primero Julio Persa y yo leímos la obra, sintiéndonos «atravesados» por ese texto, desde lo emocional y lo literario. Tiene profusión de imágenes. Es una especie de exorcismo que hace el poeta. Elige el mal para hablar de él con mucha honestidad. Creo que se pueden escuchar algunos sonidos de ese romanticismo ya decadente. Seguimos investigando. Si no hubiera sido por Julio esto hubiera quedado como una idea remota. Fue un pilar para poder concretar su representación. De la investigación a la dramaturgia _ Debía crearse un texto…

_ Sí, porque no existía. Era una investigación más teórica. Descubrimos que esas primeras interpretaciones sobre los textos de Lautréamont, llevaron a que se lo catalogara como una especie de desquiciado o alienado. León Bloy, escritor y crítico francés descubre «Los cantos del Maldoror» y conjetura sobre el hombre. Se atreve incluso a insinuar que tenía una esquizofrenia, por toda esa serie de alter egos que Isidoro crea. El primer canto lo publica sin nombre, pone tres asteriscos en lugar del seudónimo. Aparece recién en 1869 como el Conde de Lautréamont. Este cuestionamiento sobre la obra y su autor, fue el disparador para la creación de este proyecto. ¿Es un loco? ¿Está enfermo? ¿Está sano?

La obra tiene como temática a un Isidoro Ducasse que recibe cartas de un investigador del pensamiento, que intenta adivinar al hombre a través del artista. Es la misma tentación que tenemos hoy en el siglo XXI, que queremos descubrir a un autor y muchas veces condenarlo o escandalizarnos por una suerte de falsa moral. Construcción de un polifacético personaje _¿Cómo hiciste la composición de este complejo personaje?

Julio Persa:_ Fue un proceso. Comenzamos a trabajar en abril del año pasado. Angélica me hizo la propuesta y como no existía un texto, estudiamos sobre esta figura y su contexto. Leímos y releímos «Los cantos…» y su poesía posterior. Después del marco teórico, iniciamos una segunda etapa, en la que nos enviábamos mails en los que «una figura desconocida» le escribía a un Isidoro Ducasse, que las iba respondiendo. Esa persona incógnita a su vez opinaba sobre esas cartas. Eso generó un material dramático que estuvo a cargo de Angélica. Ella me presentó el texto a fines de noviembre del año pasado y primero cada uno de nosotros trabajó con ese texto. A fin de año se confirmó el apoyo de la Comisión del Fondo Nacional del Teatro (COFONTE). En febrero ya emprendimos la tercera etapa: la construcción de un personaje o de los personajes. Cabe preguntarse desde la interpretación quién habla: el poeta Ducasse, el Conde de Lautréamont, el actor, Maldoror, su contexto… Estética surrealista Cuando uno aborda «Los cantos de Maldoror», hay en los textos una serie de referencias que nos van encauzando, tal como nos lo señalaba Alma Bolón en una entrevista que le hicimos. Ella nos planteaba que todos nos sentimos perdidos leyendo esos textos. Esta puesta en escena tenía que «estar contaminada» de esa sensación. Se trató de confundir al espectador, que provocara en él la necesidad de reinterpretación, que a su vez es del actor. La confusión y las dudas fueron el motor de esta propuesta. Me refiero no solo a la construcción interna del personaje, sino también la externa, que me atravesó como actor en mi cotidianidad. Este personaje vivió hace muchos años en un contexto sociopolítico complejo. Nació durante el sitio de Montevideo [de la Guerra Grande], y murió en el sitio de París, en el marco de la guerra franco-prusiana. Abordar ese contexto desde nuestro lugar y nuestra visión, hace a lo que es el personaje.

Angélica González:_ Lo semiológico está por todas partes. La escenografía, el sonido, la música… Recreamos la buhardilla que Isidore Ducasse habitó en París en la guerra franco-prusiana y es su última noche de vida. Es una buhardilla en la que todo puede transformarse en otra cosa.

_¡Todo muta! (risas) Muchas verdades posibles Julio Persa: _ No hay imágenes visuales, pero sí acústicas que recrean ese contexto. Uno de los ejes que manejamos es la estética del surrealismo. Eso se da no solo en la interpretación, sino también en los diseños de escenografía y luces de Fernando Scorcela. Ya mencioné que el espectador se pregunta «quién» habla (actor, personajes...), pero «hablan» también los otros lenguajes escénicos: iluminación, escenografía. Creo que la interpretación no está planteada desde un lugar realista, sino surrealista. Aun cuando él no se planteó el surrealismo como tal, que apareció como movimiento 50 años después. Decidimos comunicar la estigmatización que ha sufrido injustamente este poeta. Angélica ya planteó que León Bloy cuando lo reduce a un enajenado. Es más: plantea que murió en la guerra, que murió en un manicomio, que se suicidó… Quisimos que hubiera una comunicación entre ese contexto y las teorías psicoanalíticas que aparecen después a la luz de donde se lo interpreta. Son como varias voces que están en una misma voz. Enfrentamos al espectador a ese juego, para que intente discernir quién habla y desde qué lugar lo hace. La verdad nuestra y la de ellos son verdades posibles. Nuestro Isidoro Ducasse no es un registro documental de lo que fue, sino una posibilidad, No es un retrato. Es lo que Angélica pone en el programa de mano «Latréamont o su última carta»: « … y puesto que la verdad no puede revelarse, concedo a mi imaginación la potestad para reescribir el enigma.» Nuestra posibilidad es reescribir e imaginar. «Lautréamont o su última carta»- Síntesis de la obra remitida por el ECIE: «El espectáculo se inspira en la vida del poeta franco-uruguayo Isidoro Ducasse, conocido como Conde de Lautréaumont, en el 150° Aniversario de la publicación del Primer Canto de Maldoror. El 23 de noviembre de 1870, víspera de su muerte, en una buhardilla en París Rue du Faubourg, Montmartre Nº7 y en medio de la Guerra franco- prusiana, Isidoro Ducasse (Conde de Lautréamont), repasa las cartas que le ha enviado un médico alienista que se autodenomina como «investigador del pensamiento». Este investigador ha leído su obra «Los Cantos de Maldoror» y cree poder adivinar al hombre al revés del artista; perseguirlo y atraparlo, no sin antes reducirlo a un síntoma, quizás la locura. Pero tal como ocurre frente a un espejo, el riesgo está en saber a quién miramos, que puede ser también quien nos mire; y el interrogado, quien finalmente nos interrogue.»