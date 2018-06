Mevir Kiyú tiene luces y juegos

Obras inauguradas Se inauguró este domingo el alumbrado público y un espacio para actividades deportivas en el barrio de Mevir en Kiyú. En un marco de festejos pese al frío reinante, se vivió el pasado domingo en el balneario Kiyú más concretamente en el barrio Mevir, donde se inauguró el alumbrado público en el entorno del barrio, como también una plazoleta con juegos y una cancha de fútbol en el espacio donde también se pueden realizar otros deportes.

La actividad estuvo encabezada por el Intendente José Luis Falero, junto con autoridades del ejecutivo y el Municipio de Libertad que también fueron partícipes de la concreción de las obras.

En este caso se trata de las nuevas luminarias Led que dan un marco de mayor seguridad a toda la zona, además de la posibilidad del esparcimiento en el espacio polideportivo para los vecinos, no solo del barrio sino de Kiyú en general.

El Intendente José Luis Falero destacó la labor conjunta que se ha hecho con la Comisión del barrio en la coordinación de las tareas, buscando concretar las necesidades que la zona requiere a dos años de haberse construido el complejo de viviendas.

En tal sentido el Intendente José Luis Falero expresó que junto al Municipio de Libertad se intentará extender el alumbrado hasta llegar a la ruta, para tener ese tramo iluminado para mejorar las condiciones de seguridad a la hora de transitar en horas nocturnas y no solo en lo que al tránsito refiere.

Desde la comuna y el Municipio además se viene trabajando en el recambio de los pluviales realzados en los caminos, dado que Mevir utilizó materiales que no eran los adecuados por lo que la Intendencia se ocupa del recambio de esos materiales para esa tarea, reutilizando además los caños que se retiran en otras obras donde sí son los correctos