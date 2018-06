Bruno Danzov Seguramente parezca extraño que un periodista escriba y entienda que en el marco de un lamentable intento de presión a un colega, subyace un problema aún más grande. Se comprenderá que no solo por el hecho de compartir la profesión nos hacemos eco de los comunicados de CAinfo y APU, sino, y por sobre todas las cosas como ciudadanos. Cuando alguien intenta silenciar a un periodista no solamente intenta coartar la liberta laboral de ese periodista, sino que a la vez, intenta limitar la libertad de la ciudadanía a estar informada. Ahora bien, ¿cuál podría ser entonces, un problema mayor en esta coyuntura? La respuesta es tan simple como preocupante. En este caso será el presidente de la Junta, pero lamentablemente hay otros actores del "mundo político", que no pueden ver en esta actitud problema alguno. Sus posiciones están tan sesgadas en relación al poder que ejercen, que no son capaces de percibir el problema. Ocurre en este caso, pero también vinculado a comportamientos éticos. No solamente avalan actitudes reñidas con la ética sino que, lo que es peor, ni siquiera son conscientes de su propia inconducta. Argumentan largamente en justificaciones que no hacen más que dejar en evidencia su falta de apego a elementos básicos de comportamiento democrático y republicano.