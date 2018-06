ADEOM en Pre conflicto por "persecución" de Alcaldesa de Ciudad del Plata

LA GREMIAL analizará dichos de la Alcaldesa de Ciudad del Plata Laura Colombo, tras una denuncia efectuada por los trabajadores Mientras en la pasada jornada se anunciaba en forma conjunta entre el Congreso de Intendentes, la Federación Nacional de Municipales y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre la firma del convenio marco entre las partes, que posibilita el inicio de un proceso de diálogo entre las partes, las denuncias de funcionarios del Municipio de Ciudad del Plata, generan un preconflicto que entre otras cosas demandará una Asamblea de los trabajadores en Ciudad del Plata el próximo lunes, no descartándose la adopción de medidas. El acuerdo En el propio MTSS se realizó el encuentro, habiendo participado el Ministro de Trabajo Ernesto Murro, el Presidente del Congreso de Intendentes José Luis Falero, el vicepresidente del Congreso Dr. Guillermo Caraballo, la Secretaria General de la Federación Nacional de Municipales Valeria Ripoll, asistiendo además el Presidente del PIT CNT Fernando Pereira y otros dirigentes sindicales. El propio portal del Congreso de Intendentes destaca: "El Presidente del Congreso, resaltó la importancia de iniciar este proceso, calificando la jornada y la firma como histórica, además de destacar que las diferentes realidades que se viven a los largo del país se vio reflejada en el transcurso del análisis, y finalmente de acuerdo al que se arribó. "Es el primer convenio de esta naturaleza que existe en el Uruguay y lo ubica en el primer lugar de América Latina en este tipo de negociaciones. Ampara a 40.000 familias en todo el país y a las 19 intendencias", resaltó el ministro Murro, luego de la firma del convenio. El convenio firmado incluye la formación profesional, la seguridad y la salud en el trabajo, el turismo social, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el Sistema Nacional de Cuidados, y un protocolo para prevención de conflictos y cláusulas de paz laboral. La mesa de negociación estará integrada por tres delegados del Congreso de Intendentes, tres de la Federación Nacional de Municipales y tres del ministerio. Las reuniones se realizarán con una frecuencia mensual, según la agenda de prioridades, y cualquiera de las partes podrá convocar a una reunión extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten. El pre conflicto con Colombo La Alcaldesa de Ciudad del Plata Laura Colombo había negado tajantemente que hubiese persecución a algunos trabajadores de su Municipio, luego de una denuncia de éstos. En su oportunidad la jerarca había asegurado que ella lo que hacía era obligar a cumplir con el trabajo asignado, dado que según sus dichos, había trabajadores acostumbrados a otra cosa, incluso argumentando que esto venía de la época del Alcalde Jesús Cenández. Pero los dichos de la Alcaldesa no terminaron ahí, sino que amplió que todos los elementos nuevos con los que cuentan los trabajadores de Ciudad del Plata, como también la protección para mosquitos y el sol en verano ha sido gracias a sus gestiones, como también agua caliente y otras mejoras. Ante todo esto, el Presidente de ADEOM se mostró en desacuerdo con las expresiones de la titular del Concejo Municipal de la ex Rincón de la Bolsa al tiempo que anunció que el gremio estará analizando la denuncia recibida, como también la actitud de Laura Colombo. El próximo lunes desde las 18 horas, se concretará una Asamblea en Ciudad del Plata para cumplir con ese análisis. Cono Creciente, Presidente de ADEOM no descartó que se puedan tomar medidas en este sentido, como la colocación de cartelería en la localidad, realizar alguna volanteada e incluso algún paro parcial. De cómo transcurran las conversaciones y las acciones de la Alcaldesa las acciones del sindicato se irán sucediendo en Ciudad del Plata.