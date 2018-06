«Fiesta del mate» otra vez a la Junta Departamental

El lunes desde las 20:30 sesionará en forma ordinaria la Junta Departamental. Al momento de recibir la comunicación oficial desde la Junta Departamental únicamente se destacaba la presentación de una moción simple por parte de la edila del "Sumate", Lilian Zerpa quien solicitó la incorporación en el orden del día señalando textualmente: "la demora de INAU en aceptar el requerimiento de adopción de un/a niño/a y asimismo la angustia que ocasiona dicha situación en las parejas que han tramitado la correspondiente solicitud". Mientras tanto, en la jornada de ayer, desde Alianza por San José, se informó que el sector estará presentando una moción urgente vinculada a la "Fiesta del Mate". Hace ya algunos días, el colega Pablo Fernández Acheriteguy publicó en su portal sj.uy que la última edición de la Fiesta Nacional del Mate, había tenido un resultado negativo desde el punto de vista económico que ascendía a $ 7.655.217. Por su puesto que muy lejos de poder cumplir con el objetivo de la Intendencia de reducir los costos en un 50% en relación a la edición anterior, también largamente deficitaria. De hecho el propio Intendente Falero, conocidos los resultados, señaló que se deberá evaluar la permanencia de la fiesta el próximo año, aunque señaló también que "esa decisión no la tomaría solo, sino en forma conjunta con los Integrantes de la comisión". No es la primera oportunidad en donde aspectos vinculados a la Fiesta del Mate, pero en la presente edición, todo el proceso ha sido cuestionado, incluso un intento de licitar "el espectáculo, llave en mano". El edil de Alianza por San José, Gastón Camy, confirmó que se presentó una moción urgente para considerar la situación y el futuro de la Fiesta del Mate en la sesión del lunes. Independientemente de otros elementos que han sido cuestionados desde el Legislativo incluso en períodos anteriores, en la actual legislatura el edil Aliancista se ha referido al tema en varias oportunidades, destacando algunas discrepancias con la forma en la que el evento se organiza. Ha reclamado que la Fiesta cuente con una mayor base social en su organización, generando y recibiendo los beneficios del aporte de las organizaciones sociales que así lo entiendan. El legislador señaló que a su entender "La Fiesta está en un pozo" y que "únicamente va a salir si se genera una mayor participación de la gente". Independientemente de la situación actual, se entiende necesario que se genere el debate y que pueda surgir un aporte también desde la Junta Departamental. Cuestión de institucionalidad Si bien por el momento, no ha existido un planteo formal, en los últimos días también se ha conocido la preocupación existente en dirigentes de Alianza por San José, en relación a la resolución adoptada por el Ejecutivo de no remitir al Legislativo el acuerdo alcanzado en el Congreso de Intendentes y por el que se encuentra en vigencia el Plan de Recuperación de deudas en patente de rodados desde el pasado 10 de junio. Dirigentes "Aliancistas" han señalado que desde su punto de vista, el acuerdo necesariamente debe pasar por la Junta Departamental, y destacan que en otros departamentos como por ejemplo Florida, el documento-acuerdo fue remitido por la Administración Enciso. De hecho, al momento de conocerse el alcance del acuerdo, desde Visión Ciudadana consultamos a ediles de los dos partidos, y aunque se reconocía que era un tema debatible, y se apelaba a "las dos bibliotecas", en su mayoría entendían que por tratarse de aspectos contributivos, era necesario que el documento fuera refrendado por el Legislativo. En la misma oportunidad, consultado el Intendente José Luis Falero, reconoció también que hay dos visiones sobre este tema, pero que entendía que un "acuerdo" que generó mucha polémica y negociación en el Congreso de Intendentes, no podía estar expuesto al debate de las 19 Juntas Departamentales. En cualquier caso, desde Alianza se señala que "se debe resguardar la institucionalidad", es decir que las Juntas deben analizar este tipo de acuerdos, ya que el Gobierno Departamental, no sólo está Integrado por la Intendencia, sino también por la Junta Departamental