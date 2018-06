INUMET advierte por «Ola de Frío» hasta el domingo y SINAE emite recomendaciones

En la jornada de ayer, el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), emitió una advertencia por "Ola de Frío" que afectará a todo el territorio Nacional, teniendo vigencia el mismo hasta a jornada del próximo domingo. El documento señala que: "debido al ingreso de una masa de aire frío de origen polar se espera que a partir del jueves 14 y hasta el domingo 17, las temperaturas extremas máximas oscilen entre 10ºC y 12ºC, mientras las temperaturas mínimas se ubicarán por debajo de los 3ºC. Cabe destacar que para la emisión de un aviso de ola de frío debemos esperar durante al menos 3 días consecutivos temperaturas máximas y mínimas al mismo tiempo se encuentren por debajo de un umbral determinado climatológicamente, variando este según el período del año y regiones del país. Recomendaciones del SINAE Ante esta advertencia, el Sistema Nacional de Emergencias ha remitido paralelamente una serie de recomendaciones a la población. Mantenerse informado sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades. Cubrir los espacios de la vivienda por donde se pueda disipar el calor (cerrar cortinas y postigos de ventanas y puertas, colocar burletes, etc.). Consumir comidas y bebidas calientes (guisos, sopas, té, mate, etc.). Evitar ingerir alcohol, ya que disipa el calor corporal. Evitar permanecer al aire libre. Si es necesario salir, procurar llevar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas en lugar de una sola prenda de tejido grueso. Protegerse el rostro y la cabeza y en la medida de lo posible, usar calzado impermeable. Recordar que se encuentra disponible la línea telefónica gratuita 0800 8798 del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para notificar sobre personas en situación de calle. Se solicita además, tomar especiales precauciones para evitar la intoxicación por braseros o estufas de carbón, leña o gas. Recordar que nunca deben encenderse en lugares cerrados sin renovación de aire. Mantenerlas a más de un metro y medio de material combustible cortinas, papeles, colchones, etc.). Si se emplean estufas eléctricas asegurarse del buen estado de los cables y enchufes, y que se adapten perfectamente al tomacorriente. No utilizar adaptadores. Procurar utilizar sólo un artefacto por tomacorriente.