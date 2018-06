"Un Solo Uruguay" cortó en forma intermitente la ruta 1 y la movilización se mantendrá hasta esta tarde en la radial

En la ruta por 48 horas. En la jornada de ayer comenzó la nueva movilización convocada por "Un Solo Uruguay". La misma que ha establecido más de 30 puntos diferentes en todo el país, y que se extenderá hasta el día de hoy. De hecho ya desde las últimas horas del domingo, en el punto elegido por los referentes departamentales del movimiento en San José, es decir la radial de Rutas 3 y 1, comenzaba la concentración de maquinaria agrícola, así como se colocó cartelería y pabellones nacionales. Desde las 7.30 de ayer, comenzaron a llegar los manifestantes, que sobre el mediodía, concretaron también el corte de la ruta 1. Se había manejado por parte de los manifestantes que la propia movilización generaría un enlentecimiento del tránsito, pero lo que efectivamente ocurrió fue que la ruta estuvo cortada por varios minutos, mientras se realizaba "el acto", asegurándose que mantendrían "cortes intermitentes". Sobre las 13 horas, algunos de los principales referentes subieron al improvisado escenario y allí se dio lectura a una proclama, la misma que era leída en los otros treinta puntos del país en donde el colectivo se manifiesta. En la oportunidad, la proclama fue leída por uno de los referentes departamentales, Fernando Mieto. Sobre el comienzo el documento asegura que: "hemos concurrido a las diferentes convocatorias con la mayor disposición de denunciar, discutir pero también de aportar y construir, pero esto no ha tenido reciprocidad por parte del Gobierno, quien poco responde, mal y tarde". Se reiteró como en cada una de las instancias anteriores, la necesidad de adoptar medidas para mejorar la rentabilidad de las empresas, los productores y los comerciantes. "Hemos pedido y propuesto, y hemos bregado por la baja en el costo del Estado y lejos de tomar medidas de austeridad, de cuidar la ineficiencia en el uso de su gestión, asistimos a un incremento del gasto en la Rendición de Cuentas de más de 150 millones de dólares, pero sin mejoras en el uso de los recursos. Esto a cuenta de un hipotético crecimiento de la economía, visualizado únicamente por el Gobierno, denotando una evidente errónea percepción de la realidad. El resultado será mayor déficit fiscal y mayor endeudamiento", denunciando luego que "nuestras propuestas fueron ignoradas, desacreditas, y no por falta de sustento en nuestro fundamentos, sino por falta de voluntad política, falta de compromiso, falta de capacidad y la falta de respeto a la situación de la gente de trabajo…". Finalizada la oratoria, y consultado el productor Daniel Campanela a ser consultado sobre la movilización y las expectativas señaló que: "acá estamos abriendo otro capítulo. Se terminó el de las gestiones, del envío de documentos y del queremos conversar, y lamentablemente llegamos a donde no queremos, que son las movilizaciones. Este es el comienzo de muchas propuestas que hubieron en Durazno, que tuvimos que desempolvar porque no pensábamos llegar hasta esta instancia…". A la vez, dijo: "ni siquiera es un diálogo de sordos, porque no nos sentamos a conversar" (…) "hoy estamos en otro camino, porque pasamos de estar a la orilla de la ruta a pisar la ruta…", señaló Campanella, quien a la vez expresó que han sido varias las propuestas de movilización que se han presentado, y que una de las llevó San José, "era comenzar a hacer marchas desde Artigas hasta Salto, y de Salto a Paysandú y así hasta llegar a Montevideo…". Finalmente señaló: "esto es histórico, porque a ninguno de los que está hoy acá se nos habría ocurrido cortar la ruta 1 con maquinaria, pero lamentablemente estamos en esta situación, porque no hay respuestas…". Por su parte, el Presidente de la Asociación Rural de San José, Cesar Zunino, informó que, la movilización, que como decíamos comenzó ayer en las primeras horas de la mañana, estaba previsto permanecer "con cortes intermitentes de 5 o 10 minuto y mañana (por hoy) va a ser lo mismo hasta más o menos las 16 horas aproximadamente…"