Paro por 24 horas en la Educación Pública

Secundaria fijó además tres paros más para este mes, el primero se concretará mañana Con la idea de una huelga sobrevolando, la Asamblea General de Delegados de FENAPES resolvió tres jornadas de paro luego de conocer la Rendición de Cuentas. El pasado viernes el Gobierno presentó a los sindicatos de la enseñanza la Rendición de Cuentas proyectada para presentar el próximo 30 de junio. Los docentes de secundaria expresaron sentir un sabor amargo tras conocer que no se llegará a cumplir con los compromisos asumidos en su momento y donde para 2020 no es seguro que haya modificaciones desde el punto de vista salarial. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) llevó a cabo el domingo una Asamblea Nacional de Delegados, luego que las filiales a nivel nacional debatieran el sábado en sus respectivas regionales. La Asociación de Profesores de San José analizó la situación y participó de la Asamblea General el domingo en la capital del país.

Varias fueron las propuestas estudiadas de medidas a adoptar ante lo que entienden, no hay intención por parte del Ejecutivo de negociar ni llegar a contemplar los reclamos de los docentes en materia presupuestal para edificios, cargos y salario.

Finalmente se resolvió realizar tres paros desde el próximo miércoles reclamando sean atendidos sus requerimientos y haya modificaciones dentro de la Rendición de Cuentas.

Tanto el del miércoles 13 de junio, como el de los días miércoles 20 y jueves 21 son por 24 horas, esperando que antes que venza el plazo constitucional, pueda existir alguna respuesta o señal del Gobierno que pueda destrabar la situación.

Pese a la resolución de las tres jornadas de paralización en todos los Liceos del país, los docentes afiliados a FENAPES, siguen sin descartar llegar a una huelga en la educación. Días atrás, el Presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria Marcel Slamovitz, había sido enfático en afirmar que si se llega a una instancia de paro por tiempo indeterminado, el único responsable sería el Gobierno por no contemplar los reclamos del colectivo docente, y por no llevar adelante una negociación colectiva coherente con el gremio.

En las últimas horas se confirmó asimismo que en la jornada de mañana estarán parando también los docentes de Primaria y UTU, por lo que toda la actividad en la Educación Pública, tendrá como elemento central la adhesión de los docentes a esta movilización.