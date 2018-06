Siempre cantan nuestras historias

«Larbanois & Carrero 40 años» en el Macció

Rossana San Martín Cruxên

Hace 40 maravillosos años que los músicos uruguayos Eduardo Larbanois & Mario Carrero están junto a la gente. Este dúo tiene una singular popularidad, porque sus temas han estado constantemente comprometidos con los dolores y alegrías de nuestro país. A ello se suma una cuidada estética musical y una interpretación desde el alma. Presentarán su espectáculo el próximo sábado 16 de junio a las 21 horas en el Macció, en el mes del 106 º aniversario de nuestra sala mayor.

Entrevistamos a Mario Carrero por teléfono, merced a una gestión de «EXIT», productora maragata de este evento. Merece una sala llena. Platea: $450. Cazuela: $350.

Mario Carrero: _ Quiero mandar un enorme saludo para todos. Hemos estado muchísimas veces en San José y en el Teatro Macció, que es una hermosura. Ahora iremos con este espectáculo de los 40 años. Se realizó la primera vez en el Teatro de Verano de Montevideo, durante dos días consecutivos. Eran unas 40 canciones, que representaban cada año. En el Macció nos basaremos en el original. Tendrá la misma presentación y músicos. Será cálido, pero no tan extenso.

_¿Qué canciones interpretarán?

_Tratamos de no omitir las consideradas «históricas». Incluso hemos logrado, a medida que pensábamos este espectáculo, hacerlo año a año correlativamente. Hay alguna sorpresita en cuanto a la forma en que presentamos y tocamos las canciones.

_ ¿Van a estar las guitarras de ustedes dos o siempre los acompañará la banda?

_ Habrá de todo un poco. En algún momento, con las guitarras solos, otras con la banda de cuatro músicos. Está integrada por Gustavo Montemurro (teclado y acordeón); el «Checo» Anselmi (bajo y contrabajo); «Nico» Parrillo y «Gancho» Leites con todos los efectos de percusión. Son grandes amigos nuestros desde hace mucho tiempo. El Teatro posibilita que apelemos a los recursos visuales. Proyectaremos imágenes que quedan lindas y que son entrañables para todos.

Sincronía con impronta propia

_ Es admirable esa sincronía entre ustedes que ha permitido que estén 40 años juntos. Supongo que tienen una gran amistad tejida a lo largo de esos años.

_ ¡Sí! El dúo arranca allá por los años 1976 y 1977, pero Eduardo y yo nos conocemos desde el año 1973. Fue en un Festival en Paysandú en el que fuimos a cantar yo como solista, y Eduardo con el dúo «Los Eduardos». Iniciamos a partir de ahí una relación de amistad y después se consolida nuestro dúo. Surgió casi sin que nos lo propusiéramos.

Subíamos al escenario como dos solistas que nos acompañábamos mutuamente. En forma paulatina, empezamos a hacer canciones integradas. Hay mucho respeto, mucho afecto, por esta amistad de tantos años. No somos iguales, hay muchos puntos de vista en los que no necesariamente tenemos que coincidir. Me parece que precisamente esa es la riqueza que tenemos. Cada uno aporta desde el lugar que le es más fácil. A grandes rasgos, sin que se simplifiquen los roles, yo soy más el que canta y hace la composición de los textos.

_ Eduardo se dedica más a la musicalización y a los arreglos…

_ Él realiza los arreglos, porque a muchas de las canciones ya las hago con letra y música. Pensemos en «Santamarta», «Ocho letras», «Comparsa silenciosa», «Conclusiones», «Adivina, adivinador»… Eduardo trabaja muchísimo la guitarra. Hace un trabajo muy fino de lo vocal. Nosotros «venimos» de «Los Olimareños», fundamentalmente en mi caso. La propuesta de este dúo siempre fue ir generando nuestra propia impronta.

_ Ustedes tienen un sello inconfundible.

_ Ha sido constante el fuerte trabajo de Eduardo con nuestras voces. Con dos voces no hay mucho para hacer. Sin desdeñar nuestro origen, como ya dije, el habernos formado escuchando a «Los Olimareños», la idea fue no repetir. No queríamos ser «Los Olimareños 2». Tratamos de dar otra visión del dúo.

«Queremos ser artistas uruguayos que pintan su tiempo»

_ La gente los aclama…

_ Creo que hay una relación muy linda con el público. El dúo nació en un momento muy difícil…

_ Sí. Surgió en plena dictadura cívico-militar de nuestro país.

_ Si no hubiera sido por la gente, no hubiéramos existido.

_ Es muy difícil permanecer a lo largo del tiempo. En la dictadura se necesitaban medios de expresión liberadores y surgieron temas para poder decir (muchas veces en forma indirecta o metafórica), lo que se sentía. Lo increíble es que ustedes persistieron después de ese período. Se mantuvieron con la misma creatividad, y ganas de hacer, logrando emocionar a su público.

_Hemos pretendido ser artistas de este país, con todo lo que eso implica. El artista no es un ser divino. Es un trabajador, cuyas herramientas son las canciones, la palabra, el canto. Queremos que cualquier persona que nos escuche se plantee de dónde somos y que la respuesta sea: «Son uruguayos». Asimismo queremos pintar nuestro tiempo, el que estamos viviendo.

Yo que me dedico más que nada a la palabra, estoy comprometido con nuestro tiempo, con nuestra Historia. Mi formación proviene de aquellos artistas que yo escuchaba cuando empecé a cantar: a través del Maestro Lena, de Víctor Lima, de Benavídes, de Galeano, de Benedetti, de Zitarrosa. Nuestra música y todos sus afluentes: candombe, milonga, las canciones del campo y la ciudad…

Nuestra música y sus fuentes

_ La música uruguaya es muy rica…

_ ¡Es impresionante! Al mismo tiempo se da algo muy lindo, porque nuestra música tiene un color particular. Tenemos una mezcla de nuestros orígenes, de la música que vino a nuestro país con los inmigrantes: los gallegos, los italianos, la raza negra que llegó en los barcos de esclavos trayendo su música de África… Todo eso se fue mezclando, y así se dio el origen del tango.

Siempre digo que nuestro más fundamental símbolo fue Bartolomé Hidalgo, quien arrancó cantando en la gesta libertadora con una guitarra y un caballo traídos por los españoles. Es nuestra simbología del cantor que andaba contando las cosas que pasaban. A eso se sumó lo que nos fue llegando. Supuestamente la murga con su origen gaditano, de Cádiz. No olvidemos además las otras colonias como la suiza…

_ … Alemana, valdense…

_ Brasil está «pegadito» a nosotros, donde también está la mezcla. También compartimos mucho con los argentinos, por más que nos peleamos con ellos (risas), lo que está bueno. Los argentinos tienen una gran presencia italiana que se les da hasta en la tonada. Nosotros tenemos a los italianos más en el laburante, en las salsas, las conservas, los tallarines y algunas canciones, en el tango… Somos una mezcla de todo eso que vive el hoy. Estas canciones hablan de hoy.



«Cuplé de los lunes»

_ Las canciones de este espectáculo hacen todo el recorrido artístico de ustedes. ¿Van a presentar alguna canción nueva?

_ El espectáculo original que te mencioné antes se cerraba con una canción totalmente inédita y eso va a ocurrir de nuevo. Toda la muestra de canciones que seleccionamos de estos 40 años, se cierra con una canción de 2018, que se llama «Cuplé de los lunes».

_ Algo podemos adivinar, del significado del lunes para cualquier uruguayo y para cualquier persona del mundo… (risas)

¿Siguen con este show después del Macció?

_ La idea es esa, pero también la preparación de canciones nuevas.

_¿Van a editar un nuevo disco?

_ Está supeditado a discos anteriores. Nuestro último disco fue «Conclusiones».Salieron «4 en línea », que hicimos en vivo con «Emiliano & el Zurdo» y el disco «Histórico» que realizamos con Pepe [Guerra]. Hay mucho material editado y por eso tenemos que esperar antes de volver a editar.

Quiero agradecerte la oportunidad de comunicarme con la gente. Nos veremos allí y ojalá que el público disfrute tanto como nosotros esa llegada a San José y al Macció.