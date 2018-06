Nueva Directiva de ADEOM inicia proceso de descentralización

Preocupa en Ciudad del Plata la relación entre Alcaldía y Gobierno Departamental Cono Creciente nuevo Presidente de ADEOM, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales comenzó con su plan de descentralización realizando reuniones en el interior del departamento con sus pares. El propio Creciente a través de las redes sociales, daba a conocer la novedad "el día Martes casi toda la Directiva de Adeom concurrió a Ciudad de Plata con la idea de descentralizar un poco el gremio,así escuchar la problemática e inquietudes de los compañeros de trabajo de todo el departamento. Encontrándonos allí con un problema puntual, manifestado por los compañeros, en el cual pudiera pasar que estos quedasen de rehenes en el medio de una situación de coyuntura de funcionamiento entre alcaldía y Gobierno Departamental. Seguiremos muy de cerca está situación para brindarles las totales Garantías a los compañeros de que esto no suceda. No nos meteremos en gestiones ni tomaremos posición ,mientras esto no toque a los compañeros, de lo contrario estaremos allí brindado nuestro total respaldo a los compañeros de esa localidad" expresaba en su cuenta de facebook Creciente.