Ex Intendente Juan Chiruchi adhirió ayer a la campaña "Vivir sin miedo"

Luego del mediodía de ayer, los Senadores Jorge Larrañaga y Carlos Daniel Camy, arribaron a la casa del Ex Intendente Juan Chiruchi. Ambos legisladores, vienen realizando una activa gira por todo el país, en el marco de la recolección de firmas que pretende concretar un plebiscito, que eventualmente se realizaría en forma conjunta con las próximas elecciones nacionales de octubre de 2019. La idea es modificar algunos aspectos de la Constitución de la República, para incorporar herramientas que permitan una mejor respuesta a la situación de inseguridad que se viene registrando en el país. Por cierto que independientemente de la campaña, aunque no es la primera oportunidad en la que los Senadores visitan al ex intendente en cuatro oportunidades, el encuentro lógicamente se transforma en un hecho político en sí mismo. La coyuntura política del departamento, sobre todo en el partido de Gobierno Departamental, presenta muchas interrogantes y hasta el momento pocas definiciones. Quizá la respuesta más simbólica de este panorama es la que el propio Juan Chiruchi tuvo cuando, en rueda de prensa se le consultó ¿cuándo definirá…? La respuesta fue un prolongado silencio, que además cerró el encuentro con los medios. En ese mismo contexto, previamente el Senador Jorge Larrañaga fue consultado sobre su expectativa para reeditar el acuerdo alcanzado en el proceso electoral anterior. Allí el líder de Alianza señaló: "… me está haciendo una pregunta, que está fuera de libreto. Nosotros (con Chiruchi) tenemos una relación de afecto y de compañerismo, en la que no nos pedimos reciprocidades. Simplemente tenemos gestos y encuentros en todo lo que significa una actividad política compleja, en donde compartimos valores y principios, que hemos defendido y seguiremos defendiendo en la trinchera que nos corresponde ocupar…". De hecho, como ocurriera en las "visitas anteriores", tanto Chiruchi como Larrañaga recordaron tiempos en los que ambos compartían el ejercicio de las Intendencias, en San José y Paysandú respectivamente y Larrañaga, aún fuera de micrófonos señaló: "es el mejor Intendente que ha tenido San José en los últimos 35 años…". De hecho, ya en rueda de prensa, se reiteró en ese concepto: "… valoramos el apoyo y la firma del Ex Intendente Chiruchi, que no tengo empacho en expresar, ha sido uno de los mejores Intendentes en los últimos 30 o 40 años de la vida nacional. Creo que hay que resaltarlo porque ha sido ejemplo en la construcción de la "cosa pública". Tuve el honor de ser Intendente Municipal en forma contemporánea, así que así lo puedo expresar…"

La firma de Juan Chiruchi

Decíamos en el comienzo que el motivo central del encuentro, era la adhesión del Ex Intendente Juan Chiruchi a la campaña de recolección de formas "Vivir sin miedo". Luego de su adhesión el propio Chiruchi señaló: "Nos parece que al no existir otras fórmulas, otras soluciones, otras propuestas, u otros actos que puedan promoverse en favor de la seguridad que reclama la votación, lo que estamos haciendo es avalando esta iniciativa y trasladándole a la gente, al pueblo, la decisión futura de las medidas que se sugieren en el proyecto el Senador Larrañaga…". Más adelante, Chiruchi dijo: "estoy convencido, pero podré cambiar de convencimiento, si existe una fórmula o propuesta que sea mejor que esta…". Lógicamente que fue consultado sobre las propuestas que Alianza por San José, remitiera al Intendente Falero, para que el Gobierno Departamental colabore en materia de seguridad pública, pero Chiruchi, prefirió no fijar posición pública al respecto, porque "estaba fuera de San José".



La campaña de recolección

Consultados Camy y Larrañaga sobre una evaluación de los primeros días de campaña de recolección, se mostraron satisfechos con el movimiento que se ha generado y la aceptación que las propuestas han tenido a nivel de la población. De hecho Larrañaga expresó que: "esta no es una campaña de Larrañaga, es una campaña de la gente, a favor de cuidar a la gente. Por más seguridad y para poder vivir sin miedo. La gente está cansada de ver que los políticos hablan, hablan y hablan, y nosotros decidimos pasar de las palabras a los hechos…". Independientemente que se realiza un "chequeo primario" por parte de la comisión receptora de las firmas, "no se vienen contando", pero la respuesta y las adhesiones llegan desde diferentes puntos de la ciudadanía. Algunos con la convicción que las medidas son las adecuadas, y algunos otros, incluso dirigentes del Frente Amplio, que están adhiriendo a la campaña, nada más y nada menos, que para permitir que sea la ciudadanía, la que laude en las urnas, si está de acuerdo o no, con los cambios que se proponen. Sólo en la primera semana, se concretaron en San José, más de mil firmas. Vale la pena recordar que para que se habilite el plebiscito, son necesarias cerca de 280.000 firmas (un 10% del padrón electoral) y deberían presentarse en el mes de abril de 2019, pero el objetivo que se han trazado los impulsores de la propuesta, es remitir a la Corte Electoral, 300.000 adhesiones antes de fin de año.