ISJ ya remitió a la junta proyecto para prohibir bolsas de nylon

Proyecto de la Intendencia declara la prohibición desde el 1ro de enero de 2019. El proyecto de la edila De Los Santos, proponía acciones previas a la prohibición y también beneficios tributarios a comerciantes adherentes, pero estos no fueron contemplados. Lo había adelantado el Intendente José Luis Falero, en los últimos días, y en las últimas horas se concretó. El Ejecutivo Departamental remitió a la Junta para su análisis y eventual aprobación un proyecto de decreto que "prohíbe la entrega de bolsas de nylon". El asunto, y así fue contemplando en el cuerpo del oficio, fue presentado en la presente legislatura por parte de la Edila Socialista Mariana De Los Santos, y luego de algunas reuniones que se generaron en ese momento, entre la legisladora e integrantes del Ejecutivo, el asunto quedó "pendiente". En el marco del mes del medio ambiente, con fecha 4 de junio, la Intendencia remitió el proyecto de decreto, que cuenta solamente con 3 artículos, en los que en el primero: "se prohíbe en el departamento de San José la entrega a los clientes y usuarios, por parte de los comercios, (la entrega) de bolsas o recipientes de nylon o plástico, no biodegradable, a partir del 1ro de enero de 2019. El Art. 2 establece que: "en caso de incumplimiento, se aplicarán las siguientes sanciones: la constatación de una infracción se procederá al apercibimiento del comercio. En caso de reincidencia se aplicará una multa de 10 UR, la que será aumentada de a 10 UR por cada vez, hasta el máximo legal de acuerdo a cada reincidencia"

Seguramente, la motivación y preocupación por los daños medioambientales que este tipo de envases genera es compartida tanto por el Ejecutivo como por la edila De Los Santos, de hecho, coincidieron también en la fecha prevista para su prohibición. De todas maneras, el proyecto presentado por la edila, era algo más ambicioso y gradual, estableciendo por ejemplo un: "Programa Departamental para la Erradicación de Bolsas y Botellas Plásticas no biodegradables", que contemplaba la creación de una comisión con representación incluso de los propios comerciantes, y establecía un programa gradual en donde se adoptaran antes de la prohibición algunas medidas como: "i) eliminar la entrega a los consumidores por parte de los comercios de bolsas de materiales plásticos no biodegradables, que tengan por objeto el traslado de los productos vendidos, ii) que los comercios fijen un espacio visible y claramente identificado dentro de sus instalaciones donde los consumidores y ciudadanos puedan depositar botellas de materiales plásticos no biodegradables, iii) que los comercios acepten la compra de botellas reutilizables de los productos que ellos vendan, especialmente en el caso de las bebidas, iv) que los comercios no ofrezcan a sus consumidores aquellos productos que siendo envasados en botellas de material plástico no degradables y no reutilizables, tengan una oferta idéntica en botellas reutilizables". Aquel proyecto también beneficiaba a los comerciantes que adhirieran al plan, y si cumplían con la totalidad de las propuestas, serían "beneficiados con las mismas exoneraciones que se le otorgan a las empresas que por Declaratoria de Interés Departamental obtienen la categoría A".