Vecinos cortan la ruta en CDP

Reclaman mñas seguridad Cansados de las distintas situaciones de inseguridad que se vive a diario, los vecinos de Ciudad del Plata decidieron realizar un corte de ruta este sábado. Como es de público conocimiento, los hechos delictivos son cotidianos en todo el departamento, y en particular en la zona de Ciudad del Plata. Los vecinos ante lo que consideran falta de respuestas por parte de las autoridades, han decidido manifestarse cortando la ruta.

El grupo 'Vecinos en Alerta' junto a otros similares de la zona estarán trancando la circulación vehicular a la altura del Km. 32 de la ruta 1, en la rotonda de acceso a Playa Pascual. El reclamo en este caso es para que haya una mayor presencia policial, con la participación en el patrullaje de la Guardia Metropolitana permanente en la zona. Los vecinos entienden que este grupo especial de la policía ha cumplido efectivamente la tarea cuando ha sido enviado a patrullar, mientras que consideran que el PADO no ha dado los resultados esperados.

Este es un primer corte, dado que se evaluarán las respuestas que se puedan obtener y de no ser satisfactorias, volverán a cortar en otros puntos, incluso hasta el mismo puente sobre el Santa Lucía.