Mañana viernes Mañana viernes 8 de Junio se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del abuso y maltrato a la vejez.

A tales efectos el Gobierno Departamental de San José realiza varios actos.

A las 15 horas en el Espacio Cultural Taller "Envejecimiento saludabl. Integración y participación social de las personas mayores" a cargo del Médico especialista en Geriatría Dr. Javier Bessonart.

Hora 15.45 en el Espacio Cultural Taller teórico "Introducción al New Com" a cargo de las profesoras de educación física Cristina Méndez y Valeria Acosta.

Hora 16.30 en Gimnasio de Universal y en Gimnasio Argos Encuentro de New Com a cargo de profesores de distintos departamentos.

Participarán delegaciones de San José interior, Paso de los Toros, Durazno y Maldonado.