Junta pide a Falero recorrer juntos las calles y caminos del departamento

Pablo García: "Si hacemos un llamado a sala pueden venir en setiembre u octubre…"

Se había trazado como la posibilidad de un nuevo llamado a sala a la Dirección de Obras de la Intendencia, pero el Frente Amplio cambió el formato, y pese al reclamo y la crítica, desistió de mantener ese formato. La moción fue presentada por parte del Edil Pablo García (711) y tenía como objeto analizar el estado de las calles. Centro su argumentación, basándose en diferentes fotos, propias y recogidas por diferentes vecinos, en donde era evidente el mal estado de las calles. Aseguró que en este caso, se centró en calles de la ciudad capital de balasto, pese a que la mayoría de las roturas que demandaron un llamado a sala anterior, no se han corregido. De todas maneras, García señaló que con la lluvia que cayó en los últimos días, hay zonas de la ciudad que son realmente intransitables, y que entre otras cosas es notorio que el material que se está utilizando no es el adecuado, y es largamente de menor calidad. "Espero que no se esté pagando como un material de primera porque evidentemente no lo es". Como se recordará, en la última oportunidad en la que se llamó a sala al Director de Obras, el propio Intendente José Luis Falero, compareció acompañado de su equipo técnico, o solo dando respuestas, sino asumiéndose "al frente de la Dirección". Se recordará también que en esa oportunidad, las explicaciones del Intendente recibieron la "satisfacción" del cuerpo con 13 votos del oficialismo "Sumate", sobre 24 ediles presentes, luego que no prosperara una moción de "insatisfacción" por parte del Frente Amplio, que consiguió únicamente los votos de la oposición. Lo ediles de Alianza en esa oportunidad, se retiraron de sala. También fue en esa oportunidad, y fue recordado en la sesión de ayer, que el propio Intendente se comprometió a regresar en el mes de marzo, "volver a intercambiar" y para dar a conocer el plan de obras para el presente 2018. Al respecto el edil oficialista Juan Martín Álvarez, enumeró algunas de las obras que viene desarrollando la Intendencia, señalando que, pese a que se comparte la preocupación por algunas zonas específicas, hay otras obras que están planificadas y que no se han podido desarrollar porque se está a la espera de obras que deben realizar OSE y en otros casos ANTEL. Adelantó que seguramente el Intendente, informe sobre el plan de obras para los próximos meses.

Nueva modalidad

Destacábamos al comienzo que, la primera "medida política" que analizó el Frente Amplio, en relación al tema y a la preocupación planteada por parte de los vecinos, fue "llamar a sala al Director de Obras", pero según dijo el propio edil García: "no proponemos un llamado a sala porque, tenemos dos llamados a sala, el de Sebastián Ferrero, Director de Descentralización y el de Gustavo Bares, Director de Parques y Jardines. El de Bares… hace mucho tiempo que está. Entonces, estando a un pazo del invierno, si hacemos un llamado a sala a la Dirección de obras como la otra vez, viene el Intendente con toda la comitiva, y en realidad no pretendemos eso, pretendemos que la cosa se solucione. Ver si hay un plan de obras para la recuperación de las calles, recorrer, ver el estado en el que está. Si hacemos un llamado a sala, pueden venir en setiembre u octubre. No hay garantías que vengan ahora", señaló. Es bueno destacar que en su exposición inicial, señaló que "si este es el estado de las calles, con cuatro días de lluvia, no quiero saber lo que será cuando se venga el invierno en serio".

La moción:

"La Junta Departamental de San José, solicita al Intendente y a la Dirección de Obras, recorran los caminos y calles del departamento, con la comisión de Obras y Servicios Públicos de la Junta Departamental, para ver el estado de las mismas. Conocer el Plan de obras para los mismos". Paralelamente, el edil del "Sumate" Mario Guerra presentó como agregado, que puedan participar de esa recorrida, todos los ediles que así lo deseen, y no sólo la Comisión de obras, lo que fue aceptado. Finalmente la moción se aprobó en forma unánime.