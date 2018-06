Hoy y mañana habrá paro de docentes en educación media

FENAPES y AFUTU para desde hoy por 48 horas en todo el país Si bien ya se conocía la medida adoptada por parte de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, cuando ya hace varios días resolvió en su Asambleas Nacional de Delegados, convocar a un paro por 48 horas, para los días 5 y 6 de junio, es decir hoy y mañana, en las últimas horas, los docentes de UTU han anunciado su adhesión a la medida, por lo que la misma se extiende a toda la educación media. En el cuerpo de la resolución de la AGD antes mencionada, el colectivo docente recuerda que la instancia de Rendición de Cuentas de este año tiene "carácter presupuestal", dado que no se podrá realizar modificación alguna el próximo año, ergo, hasta la instalación del próximo gobierno y la presentación de su presupuesto, no será posible, atender los planteos de los trabajadores de la educación. En tal caso en su punto cuatro señala: "El compromiso electoral de tender al 6% del PBI para la educación pública, más el 1% para investigación y desarrollo, está lejos de cumplirse. Aun tomando como valederas las cifras oficiales del 4,88 % destinado a educación, y considerando el escaso incremento presupuestal registrado en los tres últimos años, no son meras conjeturas prever el incumplimiento de dichos compromisos de no existir un aumento sustantivo del presupuesto en los próximos dos años". En las últimas horas, desde la Asociación de Funcionarios de UTU, se anunció la adhesión a la movilización. No se descarta que en el marco de esta movilización, algún centro educativo pueda ser ocupado en el departamento.