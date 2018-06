Positiva participación para la Asociación Down Escrito por -- 5k solidaria en San José Se llevó a cabo la 5K solidaria en beneficio de la Asociación Down por las calles de San José de Mayo, con un alto número de inscriptos. Como se había anunciado se cumplió con la realización de la prueba atlética de 5K a favor de la Asociación Down que viene recaudando fondos para concretar una sala de informática para la utilización de quienes allí asisten.

La actividad constó además con una caminata de poco más de kilómetro y medio para quienes quisieran colaborar sin tener que participar de la competencia en si. La Asociación además del tema económico, buscaba en esta oportunidad que la Institución sea visualizada por la ciudadanía.

Unas trescientas personas se acercaron a participar tanto de la competencia como de la caminata, lo que para las autoridades del centro fue satisfactorio.

Además desde la Asociación Down se espera por el inicio de las obras en el terreno de la Institución en la capital departamental, tras contar con el aporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

