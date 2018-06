El camino de Uruguay en fase de Grupos

La selección de Uruguay será uno de los 32 equipos participantes de la Copa Mundial de Fútbol de 2018, que se realizará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018. Será su decimotercera participación en mundiales y tercera consecutiva desde Sudáfrica 2010. La selección celeste juega de mañana y mediodía uruguayo en la 1ra fase del Campeonato del Mundo Rusia 2018. Viernes 15 de junio: a las 9.00 horas se juega Egipto vs Uruguay. Es en el Ekaterimburgo Arena, en Ekaterimburgo.

Martes 19 de junio: a las 15 horas juega Rusia vs Egipto. Es en el Zenit Arena en San Petesburgo.

Miércoles 20 de junio: a las 12:00 Uruguay enfrenta a Arabia Sudita en el Rostov Arena en la ciudad de Rostov del Don.

Lunes 25 de junio: a las 11:00 juega Uruguay vs Rusia en el Samara Arena, en la ciudad de Samara. El mismo lunes a igual hora juega Arabia Saudita vs Egipto en el Volgogrado Arena, en Volgogrado.

¿Si avanza a play off?

El rival de la Celeste en octavos de final saldría del Grupo B, compuesto por España, Portugal, Marruecos e Irán. El ganador de cada grupo juega contra el segundo. En cuartos de final la chance de rivales se amplía más, pudiendo ser ya también de los grupos C (Francia, Australia, Perú y Dinamarca) y D (Argentina, Islandia, Croacia, Nigeria).