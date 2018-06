Presidente de la Junta denunciado por Cainfo pide reunión con Director de radio 41

Bruno Danzov El pasado jueves, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, emitió una comunicación en la que denuncia y expresa su preocupación por la actitud del presidente de la Junta Departamental que según el comunicado: "La forma en la que el edil Danilo Vasallo se ha dirigido a la dirección de la emisora busca, claramente, afectar el derecho de libertad de expresión del periodista y de la ciudadanía, para que pueda informar sobre temas de relevancia pública. El comunicado El jueves, CAinfo, publicó: "su preocupación por la situación que atraviesa el periodista Jorge Gutiérrez Pérez, de San José, quien ha sido cuestionado por el edil del partido Nacional, Danilo Vasallo, actual presidente de la Junta Departamental. En el marco del Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión elaborado por CAinfo, se recibió la denuncia del periodista quien se siente hostigado por el edil departamental. Vasallo solicitó, en al menos dos oportunidades en el mes de mayo, a la dirección de la radio Cw 41 la grabación de los programas de radio en los que participa Gutiérrez Pérez. En las cartas enviadas, además de solicitar las copias de lo emitido, el edil cuestiona al periodista por la información que brinda, y realiza consideraciones que apuntan a que la Dirección de la emisora despida a Gutiérrez Pérez y que transcribimos: "Me cuesta creer que la dirección de la Emisora comparta este tipo de mensajes que promueven y acicatean la violación y el desconocimiento de las normas. No tengo dudas que, es lo mismo que promover el desprecio hacia los principios republicanos y democráticos que felizmente desde 1985 -los uruguayos- hemos recuperado". En otra carta, al asegurar que el periodista mintió sobre lo ocurrido en una sesión de la Junta, el edil afirmó: "Quien suscribe, interpreta que esto trasciende lo personal (cosa que nos tiene acostumbrado) y se transformó en un daño e injuria a la Institución Junta Departamental. Estamos convencidos que, al atentar contra un Órgano democrático se está atentando contra la democracia toda". La versión del presidente Como señalamos en rueda de presa en la mañana de ayer el Presidente del Legislativo departamental dijo textualmente: ""En primera instancia me parece que esta nota que se envía, está totalmente fuera de lugar. Yo en ningún momento hablé con el director de la radio. Es todo mentira. Yo en ningún momento hablé con el Director de la Radio Héctor Nilo, para que coartara la libertad de expresión de este periodista, o perjudicar su trabajo. Lo que sí envié a la radio, son 3 notas en donde él hace referencia hacia mi persona, con cosas que yo considera que son mentiras y por lo tanto yo lo solicité como cualquier ciudadano puede solicitar una nota. Lo que ahora sí, es capaz que en estos días pido una reunión con el Director de la Radio, para que él, el Director de CW 41, aclare ante la opinión pública, si yo en algún momento hablé con él, sobre este u otro tema, porque hace como 20 años que no hablo con él…". Más adelante dijo: "Cómo se está comportando el periodista, es un periodismo ajeno, lo hace a través de un escritorio, sacándole las noticias a ustedes, y por lo que le cuentan o lo que ve y escucha…". Consultado sobre si estaba molesto, respondió: "No estoy molesto, simplemente este tipo de actitudes de este personaje me están cansando. Ya hace un año y cuatro meses que me está dando, dando y dando; y a todo lo que rodea a la lista 50. Yo creo que está haciendo mandados, pero bueno, allá él..." Cada uno se maneja en los medios como puede o quiere. Es un tema que traspasa lo político, es un tema personal que él tiene conmigo, y tal vez cuando deje de ser presidente de la Junta, voy a contar un montón de cosas que tengo que contar…"