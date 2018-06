Incomprensible error

Bruno Danzov En primer lugar deseo consignar que tanto la transcripción del comunicado de CAinfo como las expresiones del Presidente de la Junta Departamental son textuales, nada hay de opinión en ninguno de los dos casos. Si bien en realidad el Presidente de la Junta pretendió responder en improvisada rueda de prensa, a la denuncia y el rechazo que realizara CAinfo, entiendo que "la enmienda fue peor que el soneto". En primer lugar, si el edil Vassallo o cualquier ciudadano, entiende que ha sido dañado de alguna manera, tiene los mecanismos legales pertinentes para acceder al derecho a réplica, solicitar las grabaciones de los programas, sin necesidad de planteo alguno. Donde sí no le asiste derecho al Presidente es en realizar consideraciones de ningún tipo. Lamentablemente no es la primera vez que la actitud del presidente de la Junta Departamental tiene como cometido presionar al colega y a la emisora para la que trabaja. Pesé que su planteo informal en un cuarto intermedio de la Junta Departamental, no pasaría a formalizarse. Vassallo violenta todo y cada uno de los intereses que pretende defender en esas cartas. Olvida que es un actor político-público por elección propia, y que su accionar y actitudes están sometidas a "la lupa de la ciudadanía". No es quien Vassallo, para pretender dar clases de periodismo al colega, y si este utiliza publicaciones de otros colegas (las nuestras por ejemplo) es en un marco ajustado a derecho y de reciprocidad laboral. El intento de victimización del Presidente de la Junta, es tan bochornoso como su intento de presión. Paralelamente, y porque nobleza obliga, si acaso, lo trascendente que tiene para decirnos el edil Vassallo sobre el colega, y para lo que esperará a dejar de ser Presidente de la Junta, está reñido con las normas vigentes, debería denunciarlo ahora, esa es su obligación como funcionario público. Ninguna otra cuestión es trascendente en el relacionamiento entre los medios de comunicación y los actores políticos. Finalmente dejo constancia que me extraña enormemente la posición del Presidente de la Junta, ya que aunque no se justifica, los errores que han cometido otros ediles, y que hemos denunciado en estas páginas, incluso pretendiendo presionar a otra periodista de Radio 41, podrían llegar a tener el atenuante de ser ediles por primera vez, pero Vassallo, ha tenido una larga y beneficiosa carrera política, que le ha permitido (en el marco de la ley vigente) por ejemplo, ser un funcionario público de la UTE en comisión en despachos del Palacio Legislativo, durante años. Que le han llevado de ser edil suplente a presidir el legislativo departamental, en pocos días y al concretarse la renuncia de una edila titular de su sector. Con la experiencia del edil Vassallo, es poco creíble que haya caído en el error de oficializar su pretensión de presionar a un periodista.