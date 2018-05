Intendente Falero "por ahora" no firmará y el "Sumate" fijará posición la próxima semana Escrito por -- La Junta comenzó gestiones para audiencia con Vázquez, Falero dijo que espera que el Gobierno reaccione antes de firmar y el "Sumate" analizará el tema la próxima semana Tras la sesión del pasado lunes, en donde a instancias del edil Mario Guerra se debatió sobre el tema seguridad en el departamento, y que resultara cerca de la medianoche en la aprobación de una moción para procurar ser recibidos en audiencia por el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, el Legislativo ya remitió la solicitud. De la misma moción, aprobada por 13 de los 17 ediles que se encontraban en sala en ese momento, todos ellos del Partido Nacional, se desprende la invitación para participar de la delegación al Intendente José Luis Falero, al Senador Carlos Daniel Camy y a los Representantes Nacionales por nuestro departamento Ruben Bacigalupe y Dr. Walter De León. Al respecto, el presidente de la Junta, Danilo Vassallo señaló que seguramente la delegación estará integrada por los miembros de la mesa y el edil Guerra como mocionante. La resolución de la Junta es al menos inédita, pero el propio Vassallo señaló que "en el entendido que el Presidente Vázquez dijo que tomará la responsabilidad en los temas de inseguridad, y los otros días se reunió con los vecinos de San Luis, por qué no tener nosotros también la posibilidad de plantearle la situación por la que atraviesa San José´. Falero por ahora no firma En las últimas horas el Intendente de San José, José Luis Falero, fue consultado por nuestro colega Leonardo Abalo, en sanjoseahora radio, sobre su posición al respecto de lo resuelto por la Junta Departamental de solicitar audiencia al presidente Vázquez por la situación de inseguridad del departamento y en ese contexto fue el propio jefe comunal quien se refirió a su posición personal sobre la campaña de recolección de firmas "vivir sin miedo" que impulsa el Senador Jorge Larrañaga para concretar con los mecanismos legales existentes un llamado a la ciudadanía en las próximas elecciones nacionales y plantear la reforma de la constitución, incorporando "herramientas" que permitan reducir los niveles de inseguridad existentes en el país. En forma general el Intendente ponderó "todas las iniciativas" y "debemos aprovecharlas". Señaló: "en forma personal digo que son todas iniciativas válidas, y nos alegramos que existan actores políticos y ciudadanos en todo el país que estamos preocupados por la inseguridad y debemos acompañarlos" (…) hay temas que pueden y deberían resolverse ahora, porque tenemos un Gobierno electo al que todavía le queda más de un año y medio de Gobierno y muchas de las iniciativas que andan hoy a la vuelta y de que sería conveniente modificaciones de la Constitución, y otras alternativas, muchas de ellas podrían resolverse por Ley. Y yo soy más partidario que se resuelvan por Ley que modificar la Constitución. No obstante ello, valoro y voy a defender cualquier iniciativa dentro del partido o fuera del partido, que apunte a ayudar a mover la modorra de este Gobierno y cambiar el sistema que hoy tenemos de seguridad…" En lo que hace a las firmas que se están juntando, obviamente vamos a quedar a las órdenes y aquel compañero de nuestro sector que quiera firmar, le vamos a facilitar como corresponde la papeleta. En lo personal, voy a esperar un poco más porque confío que este tipo de movida permita que el Gobierno reaccione y permita que mucho de los puntos que están establecidos allí puedan resolverse sin modificar la Constitución…". El Intendente adelantó que la próxima semana reunirá al "Sumate" para analizar la posición del grupo que será "en la dirección de lo que he dicho y dando la libertad para que quien legítimamente quiera utilizar el mecanismo de la recolección de firmas lo haga sin problemas…"

Publicidad Google