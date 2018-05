Antes de fin de año comienzan obras de nueva sede de Asociación Down

El sábado se ralizará la 5K de la Asociación Down desde las 14 horas en AFE. En la pasada jornada se realizó en la Sede de la Asociación Down de San José, el lanzamiento de la 5K que en beneficio de esta entidad se desarrollará el próximo sábado. En ese contexto la responsable de la entidad Zully Domínguez, informó que seguramente antes de fin de año sea posible que comiencen las obras de la nueva Sede de la institución, a instancia de un convenio que se ha alcanzado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Según señaló la referente: "tuvimos un encuentro con el Ministro de Transporte y Obras Públicas (Victor Rossi) y nos concedió un monto importante para comenzar en este año la edificación en ese terreno (…) estamos embarcados en varios proyectos, y ese es uno que no queremos dejar pasar la oportunidad para informar a la población que se va a comenzar este año con esa construcción. Ya están los planos, ya va en marcha, estuvieron también los Arquitectos del Ministerio y se nos dio el Ok para comenzar…". Por el momento no está claro cuando efectivamente podrán comenzar las obras, pero seguramente sea antes de fin de año. El convenio exige como es habitual una contrapartida de la institución, para lo que también se está trabajando en forma paralela. Domínguez informó que el aporte del Ministerio es de 2.500.000 de pesos.

Carrera Solidaria El sábado, desde las 14 horas se desarrollará esta actividad deportiva y solidaria que a la vez de contar con la organización de la propia Asociación recibe el apoyo de la empresa Creditel, la Intendencia y el grupo de atletas "Tranco Largo". Desde las 15 horas se desarrollará una caminata inclusiva de 1.600 metros. Después a las 15.30 comenzará la corrida 5K. Las inscripciones tienen un costo de 250 pesos que incluye además la entrega de la camiseta de la corrida. Lógicamente que la empresa posibilita la inscripción previa y financiación en sus locales, mientras que también será posible la inscripción antes de la largada. El destino de los recursos que se alcancen puede variar en función del resultado, pero es intención de la institución concretar la instalación de una sala de informática, actividad esta que ya se viene realizando con el aporte del MEC de un docente, pero que se entiende necesario extender en virtud del nivel de aceptación que tienen estas clases en los propios beneficiarios. Paralelamente el objetivo intangible es visibilizar la tarea que desarrolla la Asociación en San José, que por otra parte es referente departamental, recibiendo justamente a chicos de diferentes lugares del departamento. La actividad del sábado se completará con Zumba y diferentes artistas que participarán solidariamente del evento.