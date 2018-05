Chipeado de perros en San José no colma expectativas

Castraciones gratuitas llegarán a todo el departamento Desde el Ministerio de Ganadería se confirmó que la colocación de chips a las mascotas, al igual que sucede a nivel nacional, no ha tenido la respuesta esperada. El pasado fin de semana en San José de Mayo se llevó a cabo una jornada de Castración Gratuita de la mano de la Coordinadora de Bienestar Animal, con el apoyo del Gobierno Departamental y la CODETRYBA. En la oportunidad además de las intervenciones a las mascotas, machos y hembras, se colocó los chips identificatorios que unen al tenedor de la mascota con ésta.

Un total de sesenta y una castraciones se llevaron a cabo en la instancia que se realizó en San José de Mayo, aunque jornadas iguales se extenderán por todo el departamento en la medida que se den las condiciones. El titular de la Comisión Departamental de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (CODETRYBA) Ing. Agr. Ignacio Birriel indicó que la mayor parte de la organización recae en la Coordinadora, más allá de que el organismo está presente. Para llegar a todo el departamento, la comuna financia 600 castraciones, se necesita contar con organizaciones que respalden, y donde la Coordinadora tiene presencia se hace más ágil.

En cuanto a los chips, el responsable de la oficina del Ministerio de Ganadería en San José Ignacio Birriel, indicó que no se ha tenido la respuesta esperada por parte de la población, sobre todo por la responsabilidad y la conciencia de cada tenedor de mascotas. Lo que sucede en San José no escapa a la realidad nacional, donde no ha tenido la receptividad que el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca junto con la COTRYBA habían estimado en un comienzo. Desde el organismo se viene trabajando con la Policía Comunitaria para que en las rondas rurales y en las escuelas puedan trabajar en la sensibilización sobre la importancia de contar con las mascotas chipeadas.