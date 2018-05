Larrañaga: "Carabina a la espalda y birome en mano…"

Los Senadores Camy y Larrañaga presentaron ayer campaña de recolección de firmas "por más seguridad" Como se había anunciado en las últimas horas de la tarde de ayer, se concretó en las instalaciones del Club Centenario el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas "Vivir sin miedo". Dos mesas flanqueaban el ingreso al salón principal de Club para que los presentes si así lo deseaban adhirieran a la campaña de recolección que pretende impulsar un plebiscito en las próximas elecciones nacionales de octubre 2019. Para que se concrete el intento de poner a consideración del cuerpo electoral esta reforma de la constitución, es necesario que al próximo mes de abril la comisión conformada presente a la Corte Electoral unas 270 mil firmas. De hecho, se ha reiterado en las últimas horas que la pretensión del colectivo es llegar a las 300 mil firmas antes de fin de año. El primero en hablar fue el Senador Carlos Daniel Camy, que repasó en el comienzo las acciones que su sector ha procurado impulsar desde el Parlamento Nacional, pero que no ha tenido los votos ni la voluntad política para que se concreten "estas herramientas" que estamos planteando. Camy también destacó haber recibido el respaldo a la campaña de diferentes referentes de organizaciones sociales y de dirigentes políticos de otros partidos y sectores. El ex candidato a la Intendencia por el Partido Colorado Alfredo "Nito" Lago, comprometió su respaldo, integrantes del Centro Comercial, la Asociación Rural, la cámara del Pueblo, e incluso se hicieron presentes ediles del «Sumate». Larrañaga: «El Gobierno no ejerce la autoridad» El Senador que ha llegado a nuestro departamento al menos tres veces en pocos días, dos a la capital y otra a Ciudad del Plata y en todos los casos haciendo referencia a la necesidad de impulsar "junto a la gente" las medidas planteadas, y aunque en varios pasaje de su oratoria subrayó que estas "no son medidas mágicas", si son instrumentos para que el próximo gobierno pueda tomar acciones que permitan mejorar sustancialmente la seguridad ciudadana. En relación a algunos cuestionamientos que la campaña ha recibido en relación a que se trata de una acción que pretende únicamente réditos electorales, señaló: "… con toda franqueza, si yo tuviera que renunciar a cualquier cosa, con tal de disminuir los porcentajes en materia de inseguridad, estaría dispuesto a cualquier sacrificio, y en ese marco me pareció vital llevar adelante este camino, que no es referido a un sector o a un partido, está referido a la gente, firmar para que se pueda vivir sin miedo…". Más adelante señaló: "para nosotros hubiera sido mucho más sencillo quedarnos en la comodidad de nuestros reclamos, agitar el puño y decir que el Gobierno no hizo tal o cual cosa, han tenido todo, presupuesto, recursos, recursos humanos, tecnología… pero la verdad es que no pueden con la delincuencia (…) la obligación fundamental de un Gobierno es defender a los habitantes de la república, esa es una tarea intransferible, la seguridad ciudadana. Es por esto que hemos puesto la pata contra la barranca y hemos salido a esta suerte de revolución de "Carabina a la espalda y birome en mano" para construir ámbitos de seguridad pública…". Reiteró además que no se trata de un problema de derecha o de izquierda, "el problema es ejercer la autoridad, este Gobierno no ejerce la autoridad, este Gobierno flota como un corcho y el Presidente de la República hace lo que los sectores más radicales quieren o no quieren que haga… vamos a terminar con las palabras lindas, vamos a terminar con los eufemismos, con discusiones ideológicas (…) lo que falta es liderazgo, es autoridad para ejercer la ley, no hablamos de magia, nadie puede prometer cero delito, pero lo que sí tenemos es que tener son instrumentos para que los delincuentes estén presos y la gente esté libre y en paz…".