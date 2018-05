Junta pedirá audiencia al Presidente Vázquez por preocupación por inseguridad

Pocos minutos antes de la medianoche terminó la sesión ordinaria de la Junta Departamental. Si bien, fueron varios los asuntos que merecen destaque, lo cierto es que la única moción urgente presentada, fue el anunciado planteo del Edil Mario Guerra, en relación al tema inseguridad. El tema demandó una hora y cuarenta minutos. Lentamente fueron apareciendo los diferentes argumentos y miradas de los ediles en relación a este tema, en la misma medida en que se iban retirando de sala los legisladores departamentales. De hecho al cierre de la sesión, quedaban 17 ediles en sala. La moción aprobada La moción contó con 13 votos de los ya mencionados 17 ediles en sala. Los 4 ediles del Frente Amplio no la acompañaron. En definitiva textualmente lo que aprobó anoche la Junta Departamental fue: "Ante la situación de violencia e inseguridad que padece San José, la Junta Departamental resuelve: Primero, solicitar entrevista al Señor Presidente de la República. Segundo, reclamar acciones urgentes para bajar el alto grado de homicidios, hurtos, copamientos, femicidios y delitos de todo tipo que se están sucediendo permanentemente en el Departamento. Tres, invitar al Intendente Departamental, al Senador Carlos Daniel Camy y a los diputados del Departamento a acompañar la solicitud de referencia…"

Fueron varios los planteos y argumentos presentados en el debate que el legislativo dio sobre el tema, desde "la raíz social del problema" hasta medidas puntuales. Algunos números estadísticos, y lógicamente debates más político-partidarios. De hecho, el edil del "Sumate" Mario Guerra, quien aseguró que "San José está en manos de los delincuentes" y señaló que "estamos totalmente de acuerdo y apoyamos el levantamiento de firmas que se está haciendo, hay que apoyarlo, si es para el bien de todos los Uruguayos…". Guerra reclamó que "en este tema hay que dejar las banderas partidarias de lado, porque se necesitan medidas urgentes…"Más adelante, la edila Susana Gásperi, reivindicó las propuestas que Alianza planteó al Intendente, pero que "lamentablemente fueron descartadas por el Ejecutivo". En determinado momento la edila Ana Gabriela Fernández, recordó que esta no es la primera vez que el tema se presenta en la Junta Departamental, y que en una instancia anterior, se propuso la conformación de una comisión para analizar el aporte que el legislativo podía realizar, pero que desde ese momento, hace más de un año, ese ámbito no se ha creado…"