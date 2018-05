García aseguró que la investigadora no tiene previsto más convocatorias

El edil del Frente Amplio Pablo García, integrante de la comisión investigadora que surgiera para analizar el comportamiento de la Intendencia de San José en relación a las empresas fúnebres, luego que se conociera la omisión del Gobierno Departamental tras caducar un convenio por una deuda superior a 1.6 millones de pesos, de la empresa propiedad del Diputado Bacigalupe, y el incumplimiento de las medidas dispuestas en el propio convenio, lo que entre otras cosas generó la "suspicacia" de la existencia de un trato diferencial por la vinculación política entre la Administración Falero y el Diputado del mismo sector; según señaló el legislador se está a la espera que la Intendencia remita una información que se le solicitara y que por el momento no lo ha hecho. Pese a esto y en virtud del secreto que pesa sobre las acciones de la comisión, García, aseguró que: "como ya ha sido de pública conocimiento, se convocó a las empresa, (de hecho fueron tres) vinieron, no hay nuevas convocatorias, y ya estamos por comenzar a elaborar el informe final…". Consultado sobre el tiempo que demandará dijo: "nosotros creemos que podemos estar terminando para el mes que viene ya con toda la información que tenemos, falta información que solicitamos a último momento a la Intendencia, pero creemos que para el mes de julio podemos estar terminando. La información es reservada, pero la solicitamos para aclarar algunos puntos y cuando llegue esa información vamos a estar en condiciones de elaborar el informe". García señaló que por el momento no es posible asegurar que haya uno o más informes, porque "no hemos emitido opinión ninguno de los integrantes de la comisión". "no lo sabemos, la comisión está compuesta por actores políticos, y el Frente Amplio tiene minoría en esa comisión, veremos si hay uno o dos informes…", rechazó dar una opinión personal y pública sobre el tema de fondo, asegurando que "nos vamos a remitir al informe final". Repreguntado sobre la posibilidad de que sea necesario realizar "nuevas convocatorias" aseguró: "al día de la fecha no hay ninguna convocatoria planteada en la comisión…"