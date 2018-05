Proyecto de Lideral prevé inversión de U$S 10 millones

Interés Departamental La Intendencia de San José otorgó los beneficios que conlleva la Declaración de Interés Departamental a la Empresa Lideral S.A., de Zona Franca Libertad para el desarrollo de una ampliación de su proyecto de inversión.

Semanas atrás, la Junta Departamental de San José había dado la anuencia al Gobierno Departamental, no sin antes generarse un debate al respecto de los motivos por los cuales varias empresas ya instaladas y a instalar que solicitan la declaración a causa del aumento que habría significado los nuevos aforos de los terrenos donde se encuentran.

En su momento el Asesor en Grandes inversiones y Sub Director de Desarrollo del Gobierno Departamental Francisco Zunino, había desmentido tal punto, al decir que las declaraciones se otorgan mediante el cumplimiento de las normativas que se exigen para tales efectos.

En este caso en particular, la empresa Lideral S.A. presentó un proyecto de ampliación en Zona Franca Libertad por un monto de unos U$S 10 millones de acuerdo a la información que confirmó el propio Enólogo Francisco Zunino.

Esta inversión se estaría concretando en un plazo de un año y medio de acuerdo a los datos aportados por la empresa y generaría una vez esté funcionando unos trescientos puestos de trabajo según cifras manejadas por el propio Sub Director de Desarrollo Francisco Zunino.

Algunos detalles que se conocen al respecto, indica que dentro del número de trabajadores también se da la posibilidad de trabajo especializado en el área de informática que sin dudas requerirá de mano de obra calificada, haciendo especial hincapié en los cursos tecnológicos que actualmente se dictan en nuestro departamento.