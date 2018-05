El Arte como eterno retorno vital

Luces del viaje de Ángeles Martínez en su Taller en el Museo Rossana San Martín Cruxên Hace algunos días, conversamos con la artista visual y docente Ángeles Martínez, quien ha reanudado en mayo su «Taller de Artes Visuales» en el Museo de San José. Es una «invitación a jóvenes y a adultos a introducirse en el territorio del Arte, la creación, la reflexión artística», como ella lo expresa y se reproduce en la programación mensual del Museo. Ángeles hizo un viaje a Francia y España. Sus ansias de revivir los pasos de su antepasada Dorothée y de otras ancestrales marcas, aportarán nuevas luces a su taller. El periplo por ciudades pletóricas de riquezas artísticas de ayer y de hoy, también. Son esas espirales de la vida y el Arte. Ángeles compartió con nosotros algunas reflexiones escritas, y esperamos ser fieles a ellas. El primer subtítulo es suyo.

El Taller de Artes Visuales que Ángeles Martínez orienta en el Museo, se realiza los martes, en dos turnos, de 15 a 18h y de 18.30 a 21.30h, por razones de horarios de trabajo o estudio de los asistentes. Inscripciones en Secretaría del Museo, de lunes a viernes, de 14 a 20h. Hacia una concepción antropológica del gesto creativo _ El viaje a Francia y España que realicé desde marzo hasta fines de abril, tenía dos objetivos artísticos. El primero, performativo, está ligado a una concepción antropológica el gesto artístico e implica acción. Quise realizar el recorrido inverso, a modo de retorno a la tierra natal donde nació la primera mujer que dio origen a una rama de mi familia, y que motivó a modo de homenaje, aquella videoinstalación realizada en el Espacio Cultural San José en 2012, que se llamó «Les rêves de Dorothée»(«Los sueños de Dorotea»). Esa tierra es la hoy importante ciudad de Grasse (Francia), que pertenecía a Cannes a fines del Siglo XIX, como se expresa n la Partida de Nacimiento de Dorotea. En ese lugar por lo tanto, quizá pueda exhibir en el futuro el video de Dorotea traducido al francés y recrear la videoinstalación mencionada, con aportes de esta nueva experiencia. Asimismo es factible que se exhiba en el Museo de las Migraciones de Frossasco (Italia), con toda la resonancia que tiene hoy el tema migratorio en general y el de la mujer emigrante en particular. El segundo objetivo, fue tomar contacto con artistas y talleres, de la zona de Isère (sureste de Francia). Fue la que más recorrí, además de Provenza, la tierra montañosa de Paul Cézanne y Costa Azul francesa. Fue un fecundo intercambio que permitirá futuros proyectos de exposiciones.

El recorrido por las principales instituciones culturales y museos de ciudades como Grenoble (de excelente arquitectura y con gran acervo artístico), Lyon, Marsella en la Costa Azul, y Cannes tan conocida por su famoso Festival Cinematográfico, le deja a cualquier artista una infinidad de experiencias, que uno como docente también ansía compartir.

En Barcelona (España), visité museos que ya conocía, y también talleres importantes. Entre ellos, destaco el del escultor uruguayo Pablo Bruera, radicado desde 2001 allí. Pude acompañar la Muestra realizada por la uruguaya Virginia Patrone en la Galería Zielinski. Un espacio expresivo y de desarrollo de la creatividad _ Reanudaste tu taller en mayo. El martes es una maratón para ti.

_ ¡Sí, pero es una maratón estimulante!(risas)

_ A fines del año pasado en noviembre, la exposición de tu taller fue muy variada. Había distintas técnicas y «miradas plásticas» como siempre dices tú. Ahora abres otras ventanas…

_ Estoy invitando fundamentalmente a los jóvenes, para que se integren a la iniciación de este camino artístico.

_ Pueden asistir personas sin trayectoria artística previa.

_ Sí. Además, todos aquellos que no quieran ser artistas. Es un espacio expresivo y de desarrollo de la creatividad, fundamental para la vida. Artistas del color, «arte povera» e instalaciones motivadores _ Apuntas también a la reflexión…

_ Sí, porque el Arte es una reflexión acerca de la realidad, de nosotros mismos, del mundo… Manejamos el medio digital como herramienta principal para mostrar obras. Volviendo al viaje que hice recientemente, en el Museo de Grenoble, me resultó increíble estar frente a los originales que yo les mostraba a los talleristas. Es el caso de «Las alfombras rojas», naturaleza muerta de Henri Matisse, de enorme riqueza de color y composición. Otro cuadro emblemático para mí es «El puente de Saint Michel», de Albert Marquet, que es un paisaje de París. [Pierre] Bonnard también me fascina desde el punto de vista del color, junto a Marquet y Matisse. Había visto hermosos cuadros de Bonnard en la Universidad de Yale, en EE. UU. , pero ahora se completó esa idea que yo tenía sobre él.

Pude ver cómo se dispone en un museo una instalación, todo lo que tiene que ver con el «arte povera», las primeras obras en madera que se llevaban a los museos… ¡Pinturas uruguayas en el Museo de Grenoble! ¡Encontré obras de Joaquín Torres García! Supe que hasta hace pocos años, hubo en el Museo de Grenoble una sala dedicada a pintura uruguaya. Ahora toda esa obra está en el acervo de ese Museo, que se ha restaurado y es moderno.

_ Vas a compartir en tu taller toda esa riqueza artística, histórica y cultural.

_ Trabajaré con todo ese material con los alumnos, del mismo modo que lo hice con los materiales de la Universidad de Yale, del MOMA (Museo de Arte Moderno) de Nueva York ..Es una manera de ampliar el horizonte.

En el taller no solo se va a pintar y a dibujar, sino también a aprender a mirar y apreciar la obra de arte.

_ Algunos que asisten a tu taller son pintores, pero en el grupo todos se mezclan.

_ Sí. Todos trabajamos juntos. Se establecen distintos niveles de percepción de la reflexión sobre lo artístico, de las correcciones que hacemos colectivamente. Se intercambian ideas y experiencias. Se ve cómo trabaja el otro.

Tú mencionaste la muestra del año pasado en el Museo. Fue producto de dos años de trabajo intenso y comprometido. Se trata de apropiarse de la «mirada plástica» _ Eres muy exigente y meticulosa en todo lo que haces.

_ En el terreno artístico el matiz, lo sutil, hace la diferencia… Los alumnos aprendieron durante esos dos años, pero también en el montaje de la muestra del año pasado. Ellos mismos hicieron además el enmarcado de cada obra. Se recogieron frutos de procesos.

Este año empiezan muchas personas que no habían hecho nada en el territorio artístico, pero ya desde el primer día se sorprendieron de todo lo que se puede aprender.

_¿Qué planteaste en ese primer encuentro con los alumnos de este año?

_ Planteé que pintar no es imitar y que la mirada de un pintor es diferente a la del hombre común. Tenemos que apropiarnos de esa mirada para entender esa etapa del Arte en la que primaba más lo pictórico. Haremos una reflexión sobre ese material que traje del mundo artístico contemporáneo. Traje imágenes de esculturas que tomé en Cannes, que son el ejemplo más claro de cómo determinados lugares con «status» destacado, legitiman obras que en otro lugar se ignorarían. A veces objetos triviales, con un cambio de dimensión o agregado de un signo, son «transformados» en obras, pero en realidad lo que importa es el lugar en el que están. Por ejemplo, un caramelo gigante (risas). Eso ocurre con algunas obras del Arte Contemporáneo. Yo misma he incursionado en el lenguaje artístico contemporáneo, por lo que procuro no tener prejuicios. Reflexiones sobre la muestra Genealogía Numerica de Susana Cannella El taller busca que cada uno haga lo que le interesa y algo más…Ese algo más tiene que ver con el Museo de San José, porque siempre aprovechamos las exposiciones que hay. Recorreremos la muy buena exposición «G3n3alogía Num3rica», de la artista Susana Cannella, que tiene gran unidad de obra y de presentación. Toma al número y a su relación con el número.

_Ella fue profesora de Matemática.

_ Sí. Y fue mi profesora en el Liceo de Rodríguez cuando era Habilitado. Los profesores daban clases en forma honoraria. Ella fue una de las fundadoras de ese Liceo, como también lo fue mi hermano Julio César. Ingresó después mi hermano José María, quien también concurrió a ese liceo. Mi hermano Gastón y yo fuimos alumnos de Susana. Retomaré la muestra de Susana en el taller, para ver la relación numérica del Arte con las formas de la Naturaleza…