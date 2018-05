Falero respondió negativamente a las propuestas de Alianza en materia de seguridad y Camy entiende que «es un tema de prioridades»

El Jefe comunal dijo que una cosa es ayudar y otra "meterse en un tema que no es nuestro", por su parte el Senador Camy, entiende que el Ejecutivo "no prioriza" un tema de profunda preocupación como la inseguridad y recordó que hay otras tareas del Gobierno Nacional en las que la Intendencia sí está colaborando

Antes incluso que se formalizaran las propuestas que presentó Alianza por San José, para que la Intendencia contribuya a la seguridad pública, que entre otras cuestiones propone que al amparo de una ley, la Intendencia destine recursos para la formación de personal, los salarios y los equipos necesarios para que de un listado que realiza la propia Jefatura de Policía de San José, fueran instruidas personas que egresan luego con todas las potestades de la policía nacional, y aunque continúan siendo policías dependientes de la Jefatura, desarrollan tareas de vigilancia al servicio de la Intendencia, fundamentalmente en espacios públicos de dominio municipal, pero la respuesta fue negativa desde el Ejecutivo. La propuesta llegó por intermedio de los medios de comunicación, y en estas horas estaba previsto que ingresara formalmente a la Junta Departamental. Según había adelantado el Senador Carlos Daniel Camy, además de las propuestas se aportaba como sugerencia el marco legal y las posibles fuentes de financiamiento. En tal caso, Alianza destacó que con el ahorro que podría surgir de eliminar los 9 cargos de particular confianza de las subdirecciones, o la reducción de un 2,2% de los gastos de funcionamiento, o el no llenado de las bacantes por un año, plazo por el cual se firmaría el convenio entre la Policía y la Intendencia, se solventarían 14 nuevos efectivos policiales, para desarrollar tareas de vigilancia en espacios públicos. La propuesta, naufragó antes de presentarse, porque en las últimas horas el Intendente José Luis Falero, también por intermedio de un medio de comunicación dio respuesta negativa al planteo. En cualquier caso, al inaugurarse la Escuela de Tránsito Departamental en Ecilda Paullier, en las primeras horas de la tarde de ayer (ver nota aparte), actividad a la que concurrieron ambos dirigentes consultamos al intendente sobre los argumentos de su negativa, y al otro, sobre como continuará el tema.

Falero: "no me parece bien que nos metamos con un tema que no es nuestro"

El Intendente José Luis Falero, incluso en su discurso al inaugurar la escuela de tránsito en Ecilda, hizo referencia al tema de la seguridad y los aportes que el Gobierno Departamental "ha comprometido" realizar en ese marco. Consultado concretamente al respecto señaló: "…compartimos la preocupación de Alianza en lo que hace a la seguridad pública, por eso hemos tomado acciones, en apoyar iniciativas como la colocación de cámaras. Fuimos de los primeros del país, en apoyar la instalación de cámaras y el centro de monitoreo en Jefatura, y estamos comprometidos en colaborar también en otras localidades como Ecilda Paullier, Libertad y Rodríguez, pero son inversiones que se hacen por única vez. En ese aspecto no me parece mal que los Gobierno Departamentales ayudemos, dentro de las posibilidades, porque tenemos otras tareas que realizar que no las podemos descuidar. No estoy de acuerdo en lo permanente, en preparar policías, porque no nos parece que esa sea nuestra función. Yo apostaría a que se haga el esfuerzo para que se llenen las vacantes que hay en San José, hay más de 40 vacantes sin llenar y que se logre en la modificación presupuestal o en la rendición de cuentas la posibilidad de incrementar el número de policías del departamento. Si con 14 policías preparados por la Intendencia resolvemos el problema… no creo que esté ahí el tema ni que sea solución…". Agregó: "la idea es colaborar pero no me parece bien que nos metamos con un tema que no es nuestro en forma directa, sino ayudar a la Jefatura en lo que necesite…". Repreguntado Falero, sobre algunas expresiones anteriores en relación a que la Intendencia estaba dispuesta a contratar efectivos policiales para atender la vigilancia en espacios públicos, dijo que "hoy aunque quisiéramos contratar un 222, la policía no tiene efectivos, porque lo que está faltando son policías, y es una realidad que hemos sido postergados…". En ese contexto, el Intendente aseguro que la Intendencia está para atender "otros temas" y que "de alguna manera me parece muy pequeña la propuesta", y allí emprendió en contra de los fundamentos. "quedó demostrado que la reducción de los cargos de confianza no son tales, si eliminamos todas las subdirecciones desaparece una sola, que es la de tránsito, las demás quedan funcionando, o sea que no hay tal ahorro, y en segundo lugar, "si tuviéramos ese ahorro, lo volcaríamos en primera instancia para cubrir lo que hoy el Gobierno Nacional ha extraído de nuestros recursos, que son 30 millones de pesos que tenemos que cubrir como consecuencia del aporte que se ha dado al sector agropecuario. Estamos abocados a resolver cosas mucho más grandes, y todo el ahorro de funcionamiento, lo vamos a abocar a cubrir esa falta de recursos que genera la quita de la contribución rural…"

Camy: "crece el delito en San José y creemos que hay que ayudar a la policía

"Respetamos la posición, gobernar se trata de priorizar, en donde se gastan los recursos, donde se establecen las prioridades y las responsabilidades del Gobierno. Pensamos que es una muy buena idea, que tiene que ver con una responsabilidad del Estado que es cuidar a la gente (…) creíamos que el Gobierno Departamental, como lo están haciendo otros departamentos, como Maldonado, Cerro Largo o Florida, podría contribuir en tareas que son de facultad nacional, como lo hace en temas como la Educación en donde la Intendencia compra terrenos para hacer una Escuela, sino no se hace, entonces se contribuye de esa manera, se han puesto profesores particulares a los alumnos, que notoriamente no es el rol del Gobierno Departamental, pero que está estribado en el ánimo de ayudar…". Creíamos que ahorrando en cargos de particular confianza se podía contribuir con 14 nuevos policías, en un departamento que los precisa (…) Crece el delito en San José, y nos parece que hay que ayudar a la policía". En relación a lo señalado por el Intendente de no afectar recursos que comprometan cumplir el compromiso departamental para asuntos que son de responsabilidad nacional, Camy señaló: "personalmente no sé qué riesgo se corre con sacar cargos de confianza para poner más vigilantes, pero en todo caso han existido incumplimientos con el compromiso del programa. Ha habido un déficit importante, y eso también es un incumplimiento, pero Gobernar es priorizar", señaló Camy, quien dijo que "estamos procurando a nivel nacional dar respuesta con nuestras propuestas y con la campaña de recolección de firmas, y a nivel departamental con nuestras propuestas, pero que en este caso, el Gobierno Departamental tiene otras prioridades y para eso necesita mantener los 9 cargos de confianza, respetamos la opinión.

Rendición de Cuentas

En la rendición de cuentas anterior ya plantemos mayores recursos para atender la seguridad en el departamento, incluso se lograron en el presupuesto 50 nuevas vacantes, y en esa instancia ya estamos trabajando en propuestas concretas que alcanzan a San José, esa batalla la dimos y la seguimos dando en el plano nacional, pero nos parece que a nivel departamental, un Gobierno moderno tiene que atender, hacerse eco y ser solidario con los temas nuevos. Hoy la prioridad en la gente y la preocupación ciudadana tiene como primer tema el de la seguridad, incluso en nuestro departamento…" Camy aseguró finalmente que pese a la negativa del Intendente, las propuestas se van a presentar igual porque creemos que "hay que prestarle atención a todas las propuestas e ideas, las propias y las ajenas que vienen con sentido de aporte".