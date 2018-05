Falero: "creo que se habla mucho, cuando está en un proceso judicial"

Sobre la Carta pública de Bonnahón Tras la carta pública que en nuestro caso llegara el pasado lunes a nuestra redacción, firmada por el Asesor de Ordenamiento Territorial de la Intendencia, Alexis Bonnahón, en relación al informe de la JUTEP y la causa judicial abierta por las irregularidades en la administración del legislativo en el período 2013/2014, y en la que en buena medida reitera su concepto que el origen de esta situación obedece a "cuestiones políticas internas en el Partido Nacional", denunciando "hipocresía" en el sistema político, e "interés "Maquiavélicos" de algunos actores políticos", asegurando que pueden haber existido errores e irregularidades pero que "no se llevó ningún peso para la casa", el Intendente Falero prefirió no dar su opinión sobre la misma, aunque aseguró que: "se habla mucho cuando está en un proceso judicial y deberíamos ser más respetuosos" o la vez de asegurar que la Intendencia "no tiene nada que ver" porque es un asunto de la Junta y de la Justicia. Textualmente el intendente Falero señaló: "Simplemente, ayer la leí, es una defensa que supongo yo que será asesorado jurídicamente, no lo entiendo, no sé… En realidad no me voy a referir al tema en profundidad porque me parece que es un tema que está en el ámbito de la justicia y debemos de respetarlo. Creo que se habla mucho cuando está en un proceso judicial y deberíamos ser más respetuosos de las decisiones judiciales para luego emitir opinión…" Consultado el Intendente sobre si en algún momento Bonnahón, le había anunciado que saldría públicamente con esa carta o incluso concurriendo a algunos programas radiales, Falero señaló: "a mi no me tiene nada que consultar, ni el Señor Bonnahón ni la Junta Departamental, son temas que están en el ámbito de la Junta y de la Justicia, la Intendencia ahí no tiene nada que ver, y no va a tener nada que ver, simplemente una vez que esté todo arriba de la mesa, políticamente podremos emitir una opinión, mientras tanto no lo voy a hacer…"