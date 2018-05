Solicitan rampas en las calles de San José y riego bituminoso en calle Santiago Vázquez

Planteos del Edil (s) Wilson Rodríguez El edil suplente del F.A. Wilson Rodríguez realizó planteos sobre el estado de las calles en la ciudad de San José. Señaló "quiero plantear la inquietud de vecinos de la ciudad de San José, que solicitan se hagan rampas en la totalidad de las calles, en los lugares donde no hay. Hace mucho tiempo que vengo reiterando dicha solicitud y el planteo sigue pendiente. Unos días atrás, me dirigía hacia el centro de la ciudad y ví a una señora mayor con un andador que circulaba por la calle, imposibilitada de hacerlo por la vereda, debido a la dificultad para subir y bajar de las mismas. Por lo expuesto, se hace necesario realizar esas obras.

También planteó que "vecinos de calles Ellauri y Santiago Vázquez, solicitan se haga riego bituminoso, desde Santiago Vázquez hasta la ruta N.º 3. He solicitado en otras oportunidades que se haga en calle Ellauri en toda su extensión, que se encuentra en estado deplorable.

Solicito que esta inquietud sea abordada por la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Corporación" culminó Rodríguez