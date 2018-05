El ex secretario de la Junta, dijo estar siendo «defenestrado» y «declarado culpable» antes del «debido proceso»

Bonnahón, rompió el silencio y en una carta pública, reiteró su posición de persecución política y denunció "hipocresía" del sistema Como ya hemos informado, el informe de la JUTEP, del que tanto se ha hablado en las últimas semanas, es público e independientemente del carácter de "reservado" que ha pretendido darle la Junta Departamental, es cuestión de días, para que se conozca su contenido. El asunto, como hemos señalado también, debe ser analizado en varias dimensiones, y por ende las repercusiones que éste tendrá, también serán en diferentes planos. Desde el punto de vista jurídico, el mismo no es vinculante, y si bien entre las tareas que desarrolla la JUTEP está la de asesorar a la justicia cuando esta se lo requiera, no es este el órgano que imputa o no delitos o irregularidades. Es así que las inmediatas repercusiones esperables tienen que ver con el plano político, ya que como hemos señalado, la enorme mayoría de los involucrados, en todo el proceso, denunciantes, denunciados, actores, decisores, testigos, son actores políticos. No en vano, el Intendente José Luis Falero, y el Diputado Ruben Bacigalupe, fueron consultados por la justicia, dando sus respuestas por escrito. En las últimas horas, el Ex Secretario General de la Junta Departamental, Alexis Bonnahón, que debiera renunciar tras perder el respaldo de la Bancada del Partido Nacional en el contexto de la comisión investigadora, rompió el silencio y remitió una "Carta Pública" en la que realiza sus consideraciones, carta que pese su extensión, resolvimos compartir en su totalidad y en forma textual. "Sobre el informe de la JUTEP y cierta hipocresía" Me he sentido obligado de escribir esta Carta Pública por las circunstancias y por la actitud de hipocresía de ciertos actores políticos y algunos no tan políticos. Es bueno aclarar que al día de hoy no cuento con el informe de la JUTEP, a mi abogado solo se le permitió verlo en el Exp. radicado en Fiscalía y solo sacó algunos apuntes del mismo, o sea que, no tengo más información que la de esos "apuntes" o lo que ha salido en la prensa. Pero creo que vale la pena aclarar a la opinión pública algunas cosas que a mi juicio, no se han informado bien. En primer lugar, según parece, el informe se refiere a un período acotado de tiempo, es decir, de diciembre de 2012 a julio de 2014, y por qué eso?.. Porque hace referencia, el informe, a una Auditoria del Tribunal de Cuentas hecha solamente sobre ése período, ordenada ésta "Auditoría", por "actores políticos" para que se hiciera solo por ése período!!,.. He aquí la primer actitud hipócrita de esos "actores políticos" de esa época, por qué? ....porque si la hubiesen ordenado desde el 2010 en adelante e incluso de mucho antes, hubiese obtenido los mismos resultados. Porque afirmo esto?...porque la Junta Departamental desde el año 1985 hasta mayo 2014 siempre llevó la "contabilidad" o los gastos de la misma manera, o sea, primero se realizaban los gastos, se pagaba a los proveedores de la forma que fuese y después venía el Contador una vez por mes y en algún caso más tiempo aun y lo adjudicaba al rubro u objeto presupuestal que correspondía según su entender. Según marcan las normas del TOCAF y de contabilidad pública, y -es lo que dice la Auditoría y el Informe en su parte sustancial-, se debe intervenir primero el gasto, (el que fuese), es decir: intervenir contablemente para ver si hay rubro presupuestal y en caso de haberlo, se toma la decisión del gasto, firmando al dorso del documento de gasto, primero el profesional (Contador) y después el Ordenador del gasto (en este caso el Presidente) y después se le paga al proveedor. Pero en la Junta Departamental hasta mayo del 2014 ( ahí ingresó una funcionaria como Contadora de la Junta, aun período de Petre), nunca se actuó así!! yo fuí durante 20 años Edil y en muchos de esos períodos fui Presidente de la Comisión de Presupuesto y también fui Presidente de la Junta Departamental en el período 2002/2003 y lo afirmo con todo conocimiento!! Nunca se actuó como marcaba el TOCAF y las normas de Contabilidad Pública, nunca!!! . El Contador Linder Reyes lo sabe muy bien!! porque él era el contador de la Junta Departamental en todo ese tiempo!! y no sé si fue por su decisión, o por su forma de trabajar, siempre se hizo así!! y esto no me lo puede negar nadie!! Todos los Ediles de esa época lo saben y sabíamos muy bien, todos los funcionarios y funcionarias de esa época lo saben y sabíamos muy bien y el propio Contador Reyes lo sabía y sabe muy bien!! así que no seamos hipócritas!! un poco de dignidad por favor!!! El Contador Reyes fue contador de la Junta hasta enero de 2012, desde ahí hasta mayo de 2014 la Junta no tuvo Contador. En toda esa época deberíamos haber parado el funcionamiento de la Junta Departamental?,... y que hacíamos con los proveedores?,... que se hacía con las presiones para que se pague el "sueldo encubierto de los ediles"?, que reclamaban su pago todos los meses,... que hacíamos con los viáticos de los ediles? cuando viajaban a los Congresos (que en esa época viajaban mucho mas),... que se hacía con los gastos que ordenaba la propia Junta Departamental por Resolución del Cuerpo?, como realizar Sesiones fuera de la Ciudad de San José y sus correspondientes gastos (que fueron muchos), como lo de trasmitir las Sesiones en directo y se contrató una empresa al respecto, que salió mas de $ 400.000 en el año, y no había disponibilidad presupuestal y todos lo sabían muy bien!!. Yo pedí audiencia a la Comisión de Presupuesto (que presidía Berto), en noviembre de 2013 para informarles que, de acuerdo a mis cálculos primarios, (porque no soy profesional ni tenía todos los elementos) estaban excedidos varios rubros del presupuesto, y entre los que mas estaban eran: el de asistencia a los congreso por parte de los ediles (Congreso de ediles), los de donaciones y de contrataciones a empresas. Que resolvieron?... hacer una trasposición de rubros con planilla en blanco, para que, " cuando viniera la Contadora arreglara", eso resolvieron!!. Sin embargo después, en diciembre del 2014 el entonces Presidente Berto a través de trasposiciones de rubros, les "regaló" a los funcionarios cierto dinero, sin norma habilitante y con la complicidad de la Comisión de Presupuesto, y esto también lo sabían todos!! a no ser hipócritas!!

Que hubieron "desprolijidades" en cuanto al control de las boletas de los proveedores,(fechas y otros aspectos) , puede ser cierto, la mayoría de las veces yo no veía las boletas porque las dejaban en secretaría y a mí se me traía un planilla donde se especificaba los proveedores que se debía pagar y el importe de los cheques, o sea que yo no soy ningún "Ordenador de Pagos" eso no existe!! yo solo confeccionaba los cheques de acuerdo a órdenes de pago o a proveedores ya pre establecidos. Pero también me consta, que en todos los períodos anteriores siempre había alguna dificultad con esa documentación, siempre las hubo. En algún caso había que emitir el cheque, hacer un giro al proveedor y después recién venia la boleta por correspondencia y mas de una vez se perdieron y esto también lo saben funcionarios, contadores y ediles.

En cuanto a que se hacían: "donaciones sin norma que lo habilitara", no es cierto, estaba debidamente autorizado en el Presupuesto de la Junta, pq si bien vino observado por el Tribunal de Cuentas, la Junta no aceptó la observación y lo envió a la Asamblea General, amparado en el Art. 225 de la Constitución de la República, la Asamblea General no lo trató, pasó el plazo y quedó firme la Resolución de la Junta. Y esto mismo pasó con el sueldo encubierto de los ediles, (Retribución de Gastos), vino observado por el Tribunal de Cuentas, y la Junta hizo el mismo procedimiento que con las donaciones, no aceptó la observación y lo mandó a la Asamblea General.

Ahora bien, me llama la atención que tanto la Auditoría como el informe de la JUTEP no hayan puesto énfasis en que esto (el sueldo de los ediles) tampoco tendría norma habilitante y por lo tanto es ilegal e inconstitucional, que raro no? Mmm, interpretaciones políticas? Puede ser... desacreditar a algunos y a otros no? y.... puede ser. Y también dejo bien en claro, que: "Donaciones", hicieron todos los presidentes de la Junta (algunos mas y otros menos) y a veces la Junta por Resolución, desde el 2010 en adelante, y peor aun, antes del 2010, que no estaba el "Rubro Donaciones" en el Presupuesto, también se hacían en forma "encubierta" y esto lo saben y sabíamos todos los ediles de aquella época y el contador!! a no ser hipócritas por favor!! Así se "llevaba" la Junta en todo ese tiempo, con buena voluntad, superando las carencias, con buenas intenciones, con colaboración de parte de todos. Pero que paso entonces?... aparecieron otros intereses, los intereses políticos y bueno...... elecciones internas adversas en el 2014,... había que armar algo para defenestrar públicamente a los adversarios del momento, de acuerdo a los interés "Maquiavélicos" de algunos actores políticos, que actúan en política, con la misma "estatura" que tienen físicamente.

Y dejo para el final una suspicacia: el período de la irregularidades de acuerdo a la Auditoría y el Informe es de "Diciembre 2012 a julio 2014", verdad?, ahora bien, de diciembre de 2012 a julio del 2013 el Presidente de la Junta era otro, no era Petre, que paso? Porque lo dejan afuera a este "Presidente"?,... qué raro no? .... no será que "ése Presidente" es integrante del "grupo político" que denunció?,...mmm no pretenderán engañar a la Justicia, no?, sería bueno que se investigara, no?.

Y como final digo: que tengo la conciencia tranquila y tranquilidad de espíritu, de haber actuado con todos los presidentes que me tocó actuar, desde el año 2010 hasta octubre de 2014 de la misma manera y con la misma lealtad. Que me pude haber equivocado en aspectos de la administración? claro que si! soy humano y además no tengo formación "burocrática", que pude haber caído en "desprolijidades" administrativas?, claro que si! por las mismas razones. Ahora bien, siempre actué con las mejores intenciones para con la Junta y para con todos los ediles, fuesen del Partido o Sector que fuesen. Los que me conocen saben muy bien (y también lo dice el Informe) que: "no me llevé ningún peso para mi casa". Por eso tengo tranquilidad de conciencia y tranquilidad de espíritu, y que, si alguno de estos "errores" o "desprolijidades" son punibles y así lo entiende la Justicia, encararé mi defensa como lo marcan las leyes y los códigos y espero tener las "garantías del debido proceso" que corresponden y no ser "defenestrado" como lo fui y ahora estar siendo "declarado culpable", antes de que se den los pasos del "debido proceso", y aquellos que hoy se hacen los "impolutos y cristalinos" y tienen alto grado de responsabilidad en estos asuntos les digo: a no ser hipócritas che!!, un poco de dignidad!!