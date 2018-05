'Verdad, justicia y basta de impunidad'

Marcha del Silencio en San José Se cumplió el domingo con una nueva edición de la Marcha del Silencio en la capital departamental, en consonancia con la marcha nacional. Como acontece cada 20 de mayo desde el año 1985, San José fue escenario de una nueva Marcha del Silencio reclamando conocer el destinto de los desaparecidos durante la última dictadura que se dio en el país. El Plenario del PIT-CNT tuvo a su cargo la organización de esta movida que se viene desarrollando ininterrumpidamente desde que se comenzó con la primera en el país, siendo uno de las marchas que ha perdurado en el tiempo.

Como cada año, el 20 de mayo se recuerda a quienes desaparecieron en la época del gobierno de facto de nuestro país, en reclamo de conocer el destino de éstos.

El pasado domingo la marcha se desarrolló desde las 20 horas, donde el docente Juan Martín Durán fue el encargado de realizar la oratoria central.

En sus palabras, el Presidente de la Asociación de Profesores de San José, reivindicó el derecho que todas las personas tienen de saber donde están sus seres queridos

Por otra parte el referente del Plenario del PIT-CNT Santiago Ponce, sostuvo que además se reclama memoria, para que los uruguayos no olvidemos lo acontecido durante esa época a fin de no reiterar los errores que llevaron al país a la dictadura. Ponce indicó en Radio 41 que esta visión no puede causar divisiones en la sociedad, dado que el terrorismo de estado vivido durante esa época en la vida del país, perjudicó a toda la sociedad en general.

En cuanto a la evaluación de la participación con la que contó la marcha del pasado domingo, Santiago Ponce se mostró muy satisfecho. La conciencia que se ha ido tomando por parte de la ciudadanía al respecto es reflejo de la convocatoria que se dio, donde un importante número de personas se acercaron para llevar adelante en recorrido entre la Plaza de los Treinta y Tres Orientales y la Plazoleta de los Mártires de la Democracia que se encuentra donde se unen Ansina y Presbítero Bentancur.

En los días previos, desde el Plenario se había dejado entrever la importancia y la responsabilidad que significaba tener que organizar la marcha por 23º edición consecutiva, siendo una de las más longevas a nivel nacional