Hoy «Grupo Compartir» inicia Taller de Historia en el ICE Rossana San Martín Cruxên Hoy martes 22 de mayo a las 18.30 h, en el Instituto Cultural Español de San José (ICE), el «Grupo Compartir» inicia el Taller de Historia «De la Paz de Abril de 1872 a la Constitución de 1918», con temas como coparticipación, revoluciones, pactos, caudillos, reformismo…El «Grupo Compartir» cumple 30 años de prestigiosa actividad con renovados análisis, publicaciones, muestras y breves audiovisuales de la historia universal, americana, nacional y local. Este Grupo está actualmente integrado por las Profesoras Lilián Gubba, Margarita Patrón, Edhy Saavedra y Adriana Viña. Los asistentes pueden aportar documentos para

Margarita Patrón: _ Hemos programado dedicarnos al período que va desde la Paz de Abril de 1872, hasta la Constitución de 1918. Tal vez nos hayamos decidido un poco tarde [se ríe] para hacerlo. Se cumplen 100 años de esa Constitución y es tal vez la gran ignorada de nuestras Constituciones. Creo que mucha gente no sabe ni el mecanismo ni la estructura de la Constitución de 1918.

_ Parten del Monumento a la Paz de Abril de 1872, que está en la «Plaza de los 33» de nuestra ciudad.

_ Prácticamente sí.

_ Esta actividad está dirigida a todo público…

_Sí, porque hay mucha gente que se interesa por esos temas históricos. Vamos a hacer un preámbulo con la Constitución de 1830 y analizaremos la situación del país en ese momento, hasta llegar a esa Paz de Abril que terminó la «Revolución de las Lanzas».

_¿Van a trabajar como en los ciclos de charlas que han hecho durante años? En ellas, cada una de ustedes tomaba un tema y lo desarrollaba.

_ Vamos a aportar documentos y en base a ellos, trabajaremos con la gente que venga al taller.

Adriana Viña: _ Es un taller, por lo que no se expondremos temas como hacíamos antes. A partir de la lectura de los documentos que se entregan a los asistentes, se generarán las preguntas y el debate. Puede surgir también del bagaje que traigan los que participan.

M. Patrón: Sería sumamente interesante que algún tallerista aportase el documento y que trabajásemos basándonos en él. Posturas de autores tradicionales y nuevas interpretaciones A. Viña: _ Se presentan diferentes posturas frente a determinados acontecimientos. Tal vez nosotros tomamos una postura, pero puede haber otras. Siempre que elegimos documentos, estamos dejando de lado otros. Puede ocurrir que un participante del taller traiga otro planteo partiendo de otro documento.

_¿Qué autores manejan ustedes?

_Son muy variados. Tenemos en cuenta a los más tradicionales, para marcar determinadas pautas. Es el caso de Eduardo Acevedo, Juan E. Pivel Devoto…

M. Patrón: _ José Pedro Barrán y Benjamín Nahum… Todos los más conocidos. Esa bibliografía que manejamos los profesores de historia.

Edhy Saavedra: _ La bibliografía es amplia, pero también tenemos ediciones de libros que son más recientes, que realizan un revisionismo sobre algunos temas.

_¿En qué temas, por ejemplo?

_ El papel de los inmigrantes en la economía, o lo que tiene que ver con la diferencia entre «la estancia tradicional» y «la estancia-empresa». Nosotros plantearemos lo social, lo político y lo económico. En un taller en el que los participantes son adultos, pensamos que se va a poder ir y venir con cada tema.

A.Viña: _ No es un taller pensado para los docentes de historia, porque ya está trabajando con estos temas. Podría ser para alumnos, de diferentes niveles. Lo que nosotros vamos a hacer es algo que venimos postergando desde que empezó este año. Por eso Margarita decía que comenzamos este taller un poco tarde. Eso ocurrió porque nosotros formamos parte también de otras actividades del Instituto Cultural Español y nos han ido absorbiendo. La idea es trabajar todo lo que resta del año con diferentes temas en una modalidad de taller.

El otro aspecto que creo que es importante destacar, es que nosotros estamos permanentemente acercándonos a posturas más nuevas, más modernas, buscando las nuevas interpretaciones. Las opiniones por ejemplo de Gerardo Caetano, Ana Frega, Ana Ribeiro…Se van a poder manejar esos documentos y posturas. 30 años del «Grupo Compartir» con renovación constante Me parece que es muy importante destacar que el «Grupo Compartir» está cumpliendo 30 años de una tarea ininterrumpida. Hemos aparecido con actividades diferentes, ya que también hicimos muestras. Queremos continuar en esa línea, Mientras nos vaya quedando la neurona intermitente en funcionamiento (risas), queremos continuar en esa línea con la Historia que leemos y releemos. Nos gusta planteárselo a aquella gente que tenga la misma inquietud de acercarse a la Historia y muchas veces, a nuevas interpretaciones que han ido surgiendo en los últimos años.

_ Ustedes siempre han destacado que la Historia está en construcción, no hay verdades absolutas.

M. Patrón: _ Nosotros queremos contraponer documentos con diferentes visiones sobre episodios históricos. Los integrantes del taller pueden dar «su» versión» y nosotros, la nuestra.

A. Viña: _ Vamos a analizar los aspectos nacionales de los hechos históricos, pero vinculándolos siempre que sea posible, con algunos elementos de nuestra Historia local. Edhy mencionaba recién la importancia que tenían los inmigrantes. El Instituto Cultural Español al que hoy le damos cierta «movida», surge en el marco de esas conceptualizaciones y realidades de los inmigrantes, que buscaron ser solidarios y que tuviesen tranquilidad y cobertura en temas por ejemplo de salud. Así empezó la «Asociación Española 5ª de Socorros Mutuos»[1860], hoy Instituto Cultural Español.

_ Eso ocurrió con otros inmigrantes. En la esquina de las calles Larrañaga y Tres está la Sociedad Italiana de San José, que también comenzó como la «SOCIETA ITALIANA DE MUTUO SOCCORSO».

Un enfoque desde las Ciencias Sociales E. Saavedra: _ Procuramos hacer un enfoque de Ciencias Sociales, porque estará lo local, lo nacional, pero también en un marco de América. Empezamos con una etapa histórica en la que la Historia Regional influye mucho, y está muy vinculada con los hechos que vamos a estudiar.

_ Como ahora y como siempre…

_ ¡Así es! Son temas complejos para algunos básicamente conocidos, que queremos poner sobre la mesa con miradas nuevas. El Taller que empieza hoy consta en principio de 8 módulos de 90 minutos cada uno. Habrá corte para café. Se entregará a los asistentes documentos y materiales para el intercambio y debate. Es una actividad dirigida a todo público. Precios diferenciados para socios de la institución. En principio se desarrollaría todos los martes, pero podría haber cambios de acuerdo a los intereses de los asistentes. Consulta e inscripciones en Secretaría del ICE: lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 horas u hoy, media hora antes de la iniciación del taller. Más información por: 434 1081; 091 357 094 Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

