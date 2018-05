Alianza propuso eliminar las 9 subdirecciones para financiar 14 policías en espacios públicos

Camy planteó propuestas para que la Intendencia pueda realizar un aporte en materia de seguridad y la bancada de ediles del sector las presentará formalmente en la Junta Departamental Hace algunos días, en el marco de una conferencia de prensa convocada para anunciar el inminente comienzo de una campaña de recolección de firmas para concretar modificación a la normativa vigente, tendientes a abatir el grado de inseguridad reinante en el país, el Senador Carlos Daniel Camy, adelantaba que en el mismo marco el sector estaba analizando propuestas que presentaría para que el Gobierno Departamental pueda colaborar con la seguridad pública en el departamento. Pocas horas después de esa conferencia, al ser consultado el Intendente José Luis Falero, sobre su disposición a atender cuestiones de seguridad pública en el departamento, pese a que no sea una responsabilidad directa de las Intendencias, señaló que ya se había aportado en la adquisición de cámaras de video vigilancia, y que si bien estaba abierto a recibir propuestas, quienes las aportaran deberían plantear con que si financiarían. Dijo Falero entonces, que no estaba dispuesto a incumplir los compromisos asumidos con la ciudadanía en el programa de gobierno, para atender competencias que eran del Gobierno Nacional. En ese contexto, el Senador Camy, sus asesores y la bancada de ediles de Alianza por San José, presentaron ayer en la casa del Partido Nacional, las propuestas, con las que se entiende las Intendencias pueden también aportar a la seguridad pública. Camy, en el comienzo destacó que hay experiencias en el país que pueden servir de referencia como Maldonado o Florida, pero que incluso existen los mecanismos legales correspondientes para poder contribuir a la seguridad, en este caso a los espacios públicos que son de dominio Departamental, ejemplo, las plazas. Según explicó el Legislador nacional, "San José es uno los departamentos más afectados en materia de inseguridad, y lo confirman las estadísticas oficiales (…) creemos que el Gobierno puede aportar medidas, concretamente en este caso, contribuir a la vigilancia en los espacios públicos del Departamento. La Ley 12376 establece la posibilidad que los Gobiernos Departamentales puedan requerir servicios especiales de la policía nacional. Allí se establece la forma de poder contratarlos, haciendo contratos por un año, a un personal que va a tener carácter de policía, que va a ser instruido como policía, y a partir de allí puede ejercer la vigilancia de los espacios públicos, con todas las capacidades policiales, con armamento policial y con la capacidad de actuar en el marco de su función como policía. Está reglamentado que la Intendencia contrata el servicio de vigilancia con la Jefatura de policía, el personal surge de un registro de la propia policía, es formado para la actividad y desde allí se presta el servicio. El costo y el financiamiento El sector analizó la propuesta y el financiamiento, y entre otros aspectos destacó Camy que el costo por cada uno de estos funcionarios en forma anual es de 12220 dólares aproximadamente en el primer año, y de extenderse el contrato pasa a ser de 19000 dólares anuales aproximadamente. "Con estos números, establecimos, asumiendo la capacidad que pueda tener el Gobierno Departamental de destinar recursos para esta tarea de reforzar la seguridad que pueden haber varios rubros que se pueden afectar. Por ejemplo, la eliminación de las subdirecciones, que ya la planteamos el pasado año al Intendente Departamental (…) Se nos contestó que las subdirecciones en realidad estaban ocupadas muchas de ellas por personas que ya son funcionarios de la Intendencia. Lo cual tiene una connotación positiva, porque si se eliminan esos cargos, estos funcionarios no pierden el trabajo. De esas 9 (subdirecciones) hay 7 que tienen condición de funcionario municipal, por lo tanto, el costo que son 57.000 dólares por año, cada uno de esos cargos de confianza, no va a ser más de 500 dólares, sino que va a ser 267.000 dólares aproximadamente. 9 cargos de confianza que se eliminen permiten liberar 267.000 dólares por año. Lo que significaría la posibilidad de contratar 14 policías y prepararlos para reforzar la vigilancia de los espacios públicos del departamento. Aportarían mayor y mejor vigilancia…", aseguró Camy, quien además señaló que si se entiende que esta no puede ser una fuente de financiamiento válida, esos recursos pueden surgir del abatimiento del gasto de funcionamiento en un 2,2% o abatir las contrataciones en el grupo 2 del Presupuesto en servicios no personales, con énfasis en servicios tercerizados en un 3,3%. Con eso estaríamos dándole una ayuda sustancial y concreta a la vigilancia de los espacios públicos. Bastaría también con no ocupar bacantes en un año en la Intendencia para ahorrar 278.000 que con algo menos se pueden cubrir estos 14 funcionarios.

Esta y otras propuestas serán presentadas en los próximos días en la Junta Departamental por parte de la bancada de Alianza por San José, "que las podrá elegir el Intendente, si tiene la voluntad política, como ha dicho públicamente de querer contribuir a la seguridad".