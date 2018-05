Vilensky: «En Uruguay no hay porque no se quiere» Escrito por -- Parque Industrial El Licenciado Salomón Vilensky se reunió con el Intendente José Luis Falero además de empresarios analizando el tema de la instalación de un Parque Industrial en San José. La continuidad del tratamiento de la posibilidad de crear un Parque Industrial en San José se dio con la participación del Licenciado Salomón 'Lalo' Vilensky, uruguayo que tiene vasta experiencia en administración de empresas y especialista internacional en parques industriales. El Licenciado Vilensky llegó en el marco de las gestiones que se realizan para poder concretar este proyecto que desde hace varios meses se persigue a iniciativa de la Asociación de Medianas y Pequeñas Empresas de San José. La instalación de Parques Industriales es un problema que tiene Uruguay sostuvo el Licenciado Salomón Vilensky y que no se ha solucionado simplemente porque no ha existido la voluntad. Pero no se trata de una voluntad política ahondó, sino de un tema de idiosincrasia del uruguayo.

Si queremos pasar de ser un país comprador de elementos manufacturados, debemos tomar la decisión de cambiar para producir, para agregar valor agregado a lo que ya se hace en el país, lo que, insistió, se necesita dar el paso hacia ese cambio.

El Licenciado Salomón Vilensky indicó además que el uruguayo desde el punto de vista de la enseñanza está preparado para este desafío.

El técnico en Parques Industriales, llegó para responder consultas y trabajar a propósito del plan que maneja en ese sentido el Gobierno Departamental. Actualmente en el departamento se manejan dos iniciativas. Una de AMPYMEM y otra privada que pretende instalar el parque en la zona de Raigón.

La Directora de Desarrollo Mercedes Antía, indicó que el Gobierno Departamental viene siguiendo el tema, buscando opiniones y asesoramientos. En este punto es que calzó la visita del Licenciado Vilensky. Antía asintió dichos de Vilensky en el sentido que los Parques Industriales necesitan su entorno, para generar su propio medio ambiente, fuera de lo que son las ciudades, donde la gente debería utilizar en otras cosas, en vez de trabajar en industrias.

En tal sentido la Directora de Desarrollo de la Intendencia de San José Mercedes Antía, indicó que la idea es unir las dos propuestas, aprovechando el lugar ya instalado en Raigón, aunque de todas formas, hay que esperar los informes que arrojará el Plan de Ordenamiento Territorial de San José de Mayo, que en pocas semanas más estaría siendo puesto a consideración de la ciudadanía.

