Hoy a las 20 horas la Junta levanta el secreto y el informe de la JUTEP será público

Bruno Danzov Entiendo que hay varias dimensiones por donde abordar lo que ha ocurrido en los últimos días en relación al informe de la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública), la Junta Departamental y el comportamiento del sistema político. Tratemos entonces de visualizar algunas señales que se han generado en esta catarata de hechos políticos que se han dado todos en la última semana. El martes titulábamos el diario informando sobre el petitorio que Alianza y el Frente Amplio entregaron al Presidente de la Junta para tener acceso al Informe de la JUTEP que por resolución del Presidente Danilo Vassallo, al menos hasta ayer, se encontraba "lacrado" y guardado en la caja fuerte de la Junta. El presidente respondió formalmente con una negativa a este pedido de los ediles. Según lo han narrado en varios medio y por varias vías, el Presidente de la Junta Departamental, quien dice desconocer el cuerpo del informe de la JUTEP y al ser notificado por el Secretario General que el informe contenía declaraciones textuales de ediles y empresarios en el marco de la comisión investigadora que fue génesis en este asunto en el año 2014, resolvió el Presidente que lo que correspondía era lacrar el sobre y guardarlo en un cofre. Textualmente expreso, por diálogos que he mantenido con el Secretario General de la Junta Departamental, que la resolución fue adoptada por el Presidente, si bien, Pintaluba es el único funcionario que leyera parcialmente el informe, éste en su condición de funcionario, no tuvo resolución alguna, es decir toda la responsabilidad de este caso recae en el Presidente de la Junta Departamental Danillo Vassallo. De hecho ayer en la mañana en sanjoseahora radio, en el programa de Leonardo Abalo, el Presidente de la Junta reafirmó sus argumentos para tomar tal decisión, y confirmó que la sesión extraordinaria se cumplirá hoy desde la hora 20. Lo más importante es que desde esta noche el informe será público. Vassallo a la vez confirmó que la solicitud de sesión fue realizada por la lista 50 y garantizó los 4 votos de su lista para "levantar el secreto". Dijo: "A la oposición no le alcanzan los votos, pero nosotros garantizamos los 4 votos de la 50 y pensamos que todo el "Sumate" va a acompañar, para que se proceda de la forma correcta para poder abrir y leer este documento. Falero bajó línea En el marco de las conjeturas podemos señalar que la nueva posición de la 50 tiene que ver con lo expuesto que el grupo estaba quedando por la actitud del presidente, que encontraba oposición en otros ediles del "Sumate", claramente de Alianza y del Frente Amplio, y la inferencia directa a que los principales indagados del caso justamente pertenecen a ese grupo. Fue justamente la presidencia de la lista 50 la que incurrió en lo que hasta hoy son irregularidades administrativas. De todas maneras, y más allá de conjeturas hay un efecto directo de un hecho político. El martes el Intendente José Luis Falero, nos dijo a varios periodistas en rueda de prensa que «adhería fuertemente» al petitorio de Alianza y el Frente Amplio, presentado en la noche del lunes y que no fuera acompañado por el oficialismo. De hecho señaló que ya había tomado contacto con el coordinador de Bancada Juan Martín Álvarez y había analizado el asunto. Lo que no quiso apoyar el "Sumate" el lunes, lo mandó a apoyar Falero el martes. El miércoles se pide la extraordinaria y el jueves se levanta el secreto. No encuentro mejor ejemplo para explicar lo que es un cambio en la voluntad política de un grupo, en este caso el mayoritario en el departamento, el "Sumate".Esa es una señal política que seguramente tendrá mucho más peso en los próximos meses. En definitivo hoy se concreta la sesión, los votos estarán y la información también. Asumo que no tengo apuro por conocer el informe (siempre fue cuestión de tiempo), pero todo lo entreverado que el tema ha sido a demostrado lo lejos que alguna parte del sistema político está de comprender que "las reglas cambiaron y ahora la vara está más alta, sobre todo en cuestiones de conducta política.