Fenapes definiría más medidas mañana viernes

Paro y ocupación en Liceos de San José Este miércoles se llevó a cabo el paro en los Liceos de San José en el marco de lo dispuesto por Fenapes con paralizaciones regionales Con la ocupación del Liceo Departamental y el de Delta El Tigre, transcurrió la jornada de paro anunciada por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria para la región que comprendió a nuestro departamento. Esta paralización se debe al reclamo de los docentes del 6% para la Educación Pública, más el 1% en investigación y por sobre todo, comenzar con la negociación colectiva de cara a la próxima norma presupuestal del gobierno.

La medida inició el pasado martes con una de las regiones parando sus actividades, siguió el miércoles, donde se incluyó San José, y culmina hoy completando los diecinueve departamentos.

Está previsto que mañana viernes, la Asamblea General de Delegados se reúna para evaluar los tres días de paro y analizar si existe alguna respuesta de las autoridades.

En tal sentido se ha reiterado por parte de la mesa de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) que el Gobierno Nacional debe cumplir con lo prometido en campaña electoral en materia educativa. El gremio advierte además, que no ha existido instancias de negociación, por lo que se encamina a una situación similar a la de años anteriores donde incluso se declaró la esencialidad de la educación. Los docentes mañana podrían estar definiendo, de no haber respuestas, más medidas hacia el futuro donde no se descarta incluso llegar a la huelga. En FENAPES son conscientes que dada la situación económica del Gobierno, es difícil que se puedan cumplir con los objetivos comprometidos, por lo que hacen hincapié en la necesidad de establecer una mesa de negociación que permita a las partes un diálogo fructífero.