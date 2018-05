Multitudinaria inauguración del Espacio Memorial

Con la presencia del Dr. Tabaré Vázquez Finalmente se realizó la inauguración del Memorial que recuerda a quienes estuvieron detenidos durante la última dictadura. Ante una multitud de participantes se llevó adelante el acto de habilitación oficial del Espacio Memorial Penal de Libertad, erigido en la intersección de las Rutas 1 y 89 en la zona de Libertad. Allí se montó un escenario para el acto protocolar que, en su inicio, fue seguido por el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez. La Ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz fue la encargada de abrir la parte oratoria, historiando acerca de la creación del portal que simboliza ese Memorial. La secretaria de estado indicó que éste es el símbolo de todas las placas de la memoria que se encuentran en todo el país. En varios pasajes de sus palabras, reiteró la necesidad de no olvidar lo sucedido, para no repetirlo en el futuro. El cierre del acto, ya sin el Presidente en el lugar, fue para el Ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi. Visiblemente emocionado, Rossi recordó su estancia en el penal, las peripecias vividas no solo por ellos sino por los familiares que iban a visitarlos. El Ministro de Transporte y Obras Públicas también hizo referencia al pedido de informes del Diputado Ruben Bacigalupe, expresando que esa obra está dentro de lo que establece una Ley que consagra la reparación y la memoria. Ex presos de la dictadura, visitaron el lugar, buscando sus nombres en las placas adheridas al portal, donde figuran todos quienes fueron encarcelados en esa época de la historia reciente del país.