Certificados de Primer Año en Biblioteca Departamental Rossana San Martín Cruxên El pasado miércoles 9 de mayo se entregaron certificados a los alumnos del «Primer año del Curso Básico de Comunicación en Lengua de Señas Uruguaya», en la Biblioteca Departamental. Están avalados por el «Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda» (CINDE). El curso se hizo en la Biblioteca y los alumnos fueron funcionarios del Gobierno Departamental y de otras dependencias. Hubo una rueda de prensa con el director de CINDE Cándido Bagliasino, y la Directora General de Políticas Sociales del Gobierno Departamental, Mtra. Carolina Hornes. Estaban presentes el profesor del curso Pablo Bonilla, el Presidente del Consejo de Dirección de CINDE Sergio Behedegaray , y el Encargado de la Biblioteca Departamental Eduardo Hornes. Una conquista Mtra. Carolina Hornes: - Hoy es un día importante para el Gobierno Departamental, ya que 28 alumnos van a recibir el certificado del «Primer Año del Curso Básico de Comunicación en Lengua de Señas Uruguaya». Se da asimismo el comienzo del Segundo Año.

Cándido Bagliasino: _ Finaliza una etapa e inmediatamente empieza otra. Lleva mucho tiempo aprender la Lengua de Señas. La sordera es una situación de discapacidad no aparente. No llama la atención, a menos que dos personas se estén comunicando a través de la lengua de señas. Asimismo, no es entendida a cabalidad.

Aprender la lengua de señas es tan complicado como el aprendizaje de una segunda lengua como el inglés. Lleva mucho tiempo. A fines del año pasado hicimos una visita para saludar a este grupo de 28 personas, por el comienzo de las vacaciones. Es el grupo «que aguantó más». Normalmente en un curso abandona el 20 o 30% de la gente. De 30 alumnos, solo se fueron 2. Ese significativo índice, demuestra el interés de este grupo y que estuvo bien hecha la selección. Agradezco a la Intendencia de San José por el apoyo que está dando. Este grupo recibe hoy su primer certificado, acompañado de la calificación del año. En seguida comenzamos el Segundo Año.

Ahora pueden entenderse básicamente con una persona sorda. Sin embargo, si estuviesen en una situación de una «conversación», probablemente no. El objetivo del Segundo Año es poder sostener una conversación «standard» con personas sordas, en situaciones normales de la vida cotidiana.

San José va a tener un montón de gente, a las que se suma creo que un grupo de 5 compañeras que ya habían empezado antes Primer Año e hicieron fuerza para que la Intendencia se hiciese cargo de que pudieran terminarlo. Nuevos retos Felicitaciones y ahora a redoblar el esfuerzo, para culminar el Segundo Año. Cuando lo hagan, se les otorgará un diploma, por haber aprobado el Curso Básico completo. Veremos quién quiere ser idóneo, o quién quiere ser intérprete de Lengua de Señas.

Mtra. Carolina Hornes:_ Estábamos hablando con Cándido de la necesidad de terminar esta etapa con estas 28 personas y hacer una evaluación, para luego estudiar la necesidad de crear otro curso [para otras personas que tengan interés]. En este grupo tenemos diez funcionarios del Gobierno Departamental de San José y de diferentes municipios. El resto de los estudiantes fueron seleccionados a través de la «Mesa Interinstitucional». Hoy el Gobierno Departamental se está haciendo cargo de un curso que no solo es para funcionarios de este Gobierno, sino también para INAU, Ministerio del Interior, Centros MEC, Instituto de Formación Docente, Consejo de Educación Primaria… Esto es muy importante para las políticas departamentales de atención a la diversidad y a la inclusión.