Este hombre merece el reconocimiento de la sociedad por no quedarse en el "no te metás" Escrito por -- En redes sociales proponen colocar placa dónde fue asesinado Dilmar Eduardo Parejas Aranda, es el joven de 27 años que murió en defensa de una chica que no conocía, según se expresa en redes sociales.

Dilmar, oriundo de San José, fue asesinado el sábado pasado en Montevideo, luego de que en un ómnibus saliera en defensa de una mujer y una niña mientras éstas eran acosadas por un individuo.

Toda la sociedad debería registrar su nombre por su acto heroico y como recordatorio también de los valores que no debemos perder.

Nos unimos a las propuestas de que al asesino se le castigue con todo el peso de la ley y de que en la parada de omnibus de Br. Artigas y 21 de Setiembre se ponga una placa en homenaje al valiente ciudadano.

