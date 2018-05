Alianza por San José y el Frente Amplio pidieron a Vassallo acceso al informe de la JUTEP

Bruno Danzov La determinación del Presidente de la Junta Danilo Vassallo y del Secretario General del Legislativo Andrés Pintaluba, en relación al acceso al informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, vinculado al expediente judicial relativo a las irregularidades en la administración de los dineros públicos del legislativo en el año 2013-2014, generó repercusiones en el ámbito político. Aunque en nuestra pasada edición escribimos una columna en la que destacábamos que no existía marco legal para que el presidente resolviera "lacrar el informe" y guardarlo en una caja fuerte, recibimos como respuesta que se trataba de un informe que "se encontraría bajo el secreto de pre-sumario en la justicia y que por ende no podía ser público. Más allá de la incongruencia de no hacer público un informe de la Junta de Transparencia, lo que significaría un oxímoron, damos por válido, al menos para esta columna ese argumento. Ahora bien, que no se haga público no quiere decir que los ediles no puedan tener acceso al documento, en el entendido que no existe más allá de cuestiones administrativas un nivel de jerarquía con el Presidente de la Junta Departamental. Este representa al legislativo, pero el órgano está compuesto por 31 miembros con idéntica responsabilidad, jerarquía y potestades. De hecho, un funcionario, es decir, alguien jerárquicamente por debajo de los ediles, sí tuvo acceso al documento y confirmó que al menos había leído parcialmente el informe. Ayer, mientras la Junta Departamental sesionaba por partida doble en forma extraordinaria, los ediles de Alianza por San José y del Frente Amplio, acordaron firmar en forma conjunta un petitorio al Presidente para recibir esa información. El documento no fue acompañado por los ediles del oficialismo "Sumate". Es aquí que vale la pena recordar que al momento de Jurar como ediles, se comprometen a "guardar secreto" en los asuntos que así se resuelvan. Bien podía ser este uno de esos casos. En la misma noche de ayer, ediles expresaron al Presidente Vassallo eta situación y según nos han informado este habría expresado su negativa a proporcionar la información. Trascendió posteriormente que es probable que se pida una sesión o que el asunto ingrese por otra vía, para "levantar el secreto" esgrimido por el presidente y el secretario, acto este que al menos es discutible. Como todo, habrá más de una biblioteca, lo cierto es que más acá o más allá el contenido del informe será público y allí sabremos que se intentaba esconder. Todo es cuestión de tiempo…